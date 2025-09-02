¿Cuándo chocarán Moisés Caicedo y Piero Hincapié en la Premier?

El Arsenal, que actualmente ocupa la tercera posición en la Premier League, anunció el fichaje del defensor ecuatoriano de 23 años, Piero Hincapié, proveniente del Bayer Leverkusen. Aunque Hincapié llega como la cuarta opción en la defensa central, su oportunidad podría presentarse más pronto de lo esperado.

En la tercera jornada del campeonato, el zaguero francés William Saliba se lesionó al minuto 5 del partido. "Se torció el tobillo durante el calentamiento. Entró y creyó que podía seguir", explicó el técnico Mikel Arteta. Si bien se desconoce la fecha de regreso de Saliba, los medios ingleses sugieren que la lesión no es de gravedad.

Por otro lado, el Chelsea de Moisés Caicedo se encuentra en la segunda posición con paso firme. Dos victorias y un empate contra el Crystal Palace en el primer partido de la temporada.

Los compañeros en la selección tendrán que esperar 10 jornadas para enfrentarse. Stamford Bridge es el escenario que albergará, por la fecha 13, el encuentro entre el Chelsea vs. Arsenal. El partido se jugará el 29 de noviembre del presente año.