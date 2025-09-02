Fútbol Nacional
Jorge Guzmán: “Esperamos que Barcelona se recupere, pero no con nosotros”

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, celebró el presente del club al ya no tener posibilidades de descender y habló del presente de Barcelona SC.

   
    Jorge Guzmán deseó que Barcelona SC mejore su presente.( Redes sociales )
Emelec vive su mejor momento de la temporada, después de escapar del cuadrangular del descenso y evitar perder la categoría, por lo que el presidente del bombillo, Jorge Guzmán, habló del presente del club.

El directivo ratificó que aún tienen su objetivo de llegar al hexagonal final para competir por ingresar a torneos internacionales.

“Vivimos un momento bastante tranquilo, no hemos logrado lo que queremos, pero ya estamos fuera de peligro de descender”, celebró el dirigente a StudioFútbol

Además, Guzmán habló del Clásico del Astillero que se disputará por la próxima fecha de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim

“No me alegra que no le vaya bien, porque Guayaquil es Barcelona SC y Emelec”, explicó el presidente y agregó que “esperemos que Barcelona se recupere, pero no con nosotros”.

Barcelona SC enfrentará a Emelec por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.
Barcelona SC enfrentará a Emelec por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. ( API )

El bombillo fue sancionado con el cierre de una platea, algo que consideran injusto y presentaron la apelación, pero esperan que se levante.

Creemos que es una sanción injusta, pero si nos van a cerrar la platea baja, la acataremos, no es la primera medida que se toma contra Emelec con cierto direccionamiento”, cerró.

Emelec recibirá a Barcelona SC este domingo 14 de septiembre, en el estadio George Capwell.

