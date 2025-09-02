Fútbol Internacional
02 sep 2025 , 10:13

El mensaje de Antonio Valencia por los fichajes de Piero Hincapié y Pervis Estupiñán

   
  • El mensaje de Antonio Valencia por los fichajes de Piero Hincapié y Pervis Estupiñán
    Antonio Valencia felicitó a los ecuatorianos que cambiaron de equipo en el mercado de fichajes.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Antonio Valencia felicitó a los ecuatorianos que cambiaron de equipo en Europa durante este mercado de fichajes, por lo que redactó un mensaje a los futbolistas.

El Toño se mostró emocionado por el traspaso de varios ecuatorianos y felicitó a los jugadores con un mensaje en su cuenta de X.

“Qué orgullo ver más ecuatorianos en grandes ligas. Felicitaciones chicos, sigan trabajando con humildad y haciendo las cosas bien”, expresó Valencia.

Lea más: Los elogios de Mikel Arteta a Piero Hincapié, nuevo fichaje del Arsenal

Antonio destacó los fichaje de Pervis Estupiñán al AC Milan, de Piero Hincapié al Arsenal, Jeremy Sarmiento al Cremonese y Kendry Páez al Estrasburgo.

Los traspasos de Hincapié y Sarmiento se cerraron en el último día del mercado de fichajes de Europa.

Con su mensaje, el Toño buscó motivar a los futbolistas, después de él ser un referente en el fútbol inglés al militar en el Manchester United.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Antonio Valencia
Piero Hincapié
Pervis Estupiñán
Ecuador
Noticias
Recomendadas