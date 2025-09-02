El mensaje de Antonio Valencia por los fichajes de Piero Hincapié y Pervis Estupiñán

Antonio Valencia felicitó a los ecuatorianos que cambiaron de equipo en Europa durante este mercado de fichajes, por lo que redactó un mensaje a los futbolistas.

El Toño se mostró emocionado por el traspaso de varios ecuatorianos y felicitó a los jugadores con un mensaje en su cuenta de X.

“Qué orgullo ver más ecuatorianos en grandes ligas. Felicitaciones chicos, sigan trabajando con humildad y haciendo las cosas bien”, expresó Valencia.

Lea más: Los elogios de Mikel Arteta a Piero Hincapié, nuevo fichaje del Arsenal