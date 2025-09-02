Fútbol Nacional
Barcelona es el equipo con más multas de la Liga Ecuabet

Barcelona SC acumula un total de USD 57 mil en multas a falta de 3 fechas por disputar del campeonato nacional.

   
  • Barcelona es el equipo con más multas de la Liga Ecuabet
    Foto del Estadio Monumental, casa del equipo torero. ( Redes )
Barcelona SC ha sido fuertemente sancionado en lo que va de la Liga Ecuabet, lo que lo convierte en el club más multado del torneo. Una de las sanciones más recientes ocurrió tras su derrota en la fecha 25 ante Macará, lo que resultó en una multa de USD 2 570.

Como consecuencia de los incidentes en ese partido, el equipo no pudo jugar con público en el encuentro de la fecha 27 contra la Universidad Católica.

Además de esta sanción, el club también fue multado por incidentes en el Clásico del Astillero contra Emelec en la fecha 13, pagando un total de USD 21 360.

Lea más: Barcelona SC, con Rescalvo como DT, registra tres derrotas de local por la Liga Ecuabet

La lista de los equipos más sancionados la encabeza Barcelona SC, seguido por Emelec y Técnico Universitario. Los equipos de la región sierra, El Nacional y Liga de Quito, también se encuentran en esta lista.

MULTAS EN LO QUE VA DE CAMPEONATO NACIONAL

  • Barcelona SC: USD 57 285
  • Emelec: USD 24 845
  • Técnico Universitario: USD 11 445
  • Nacional: USD 9 385
  • Liga de Quito: USD 7 750

    • El equipo, dirigido por el técnico Ismael Rescalvo, se encuentra actualmente en la segunda posición de la tabla de la Liga Ecuabet, a 12 puntos del líder, Independiente del Valle.

    Lea también: IDV, título cantado desde agosto

