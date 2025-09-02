Barcelona es el equipo con más multas de la Liga Ecuabet

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a></b> ha sido fuertemente sancionado en lo que va de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro target=_blank>Liga Ecuabet</a></b>, lo que lo convierte en el club más multado del torneo. Una de las sanciones más recientes ocurrió tras su derrota en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-macara-resultado-fecha-25-ligapro-JC9949092 target=_blank>fec</a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/en-vivo-barcelona-sc-vs-universidad-catolica-por-la-liga-ecuabet-GC10031304 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelonasc-ismel-rescalvo-dt-historial-local-monumental-estadisticas-HC10035288 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>