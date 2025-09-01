Fútbol Nacional
01 sep 2025 , 10:34

Barcelona SC, con Rescalvo como DT, registra tres derrotas de local por la Liga Ecuabet

Este bajo rendimiento ha provocado que Barcelona SC pierda puntos clave en condición de local

   
    El entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, en el partido ante Universidad Católica por la Liga Ecuabet( API )
Desde la llegada de Ismael Rescalvo al banquillo de Barcelona Sporting Club, el equipo ha registrado tres derrotas en el estadio Monumental por la Liga Ecuabet, conectada por Xtrim.

El entrenador español asumió el cargo en junio de 2025, en reemplazo de Segundo Alejandro Castillo, quien fue cesado por malos resultados. Sin embargo, el equipo torero no ha logrado revertir la situación, justo en el año de su centenario.

Este bajo rendimiento ha provocado que Barcelona pierda puntos clave en condición de local, alejándose significativamente del líder del torneo, Independiente del Valle, que mantiene una ventaja de 12 puntos.

Bajo la dirección de Rescalvo en el Monumental, el Ídolo del Astillero perdió ante Liga de Quito, Macará y Universidad Católica; empató frente a Técnico Universitario y Libertad, y solo consiguió una victoria frente a Orense SC.

En total, el DT ha sumado apenas 5 de 18 puntos posibles como local, lo que representa una efectividad del 27,78%. Un registro preocupante que ha puesto en entredicho su continuidad al frente del club amarillo.

A esto se suma la sorpresiva eliminación de la Copa Ecuador, donde Barcelona SC cayó 2-0 por Cuenca Juniors, equipo de la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano.

