02 sep 2025 , 09:14

Los elogios de Mikel Arteta a Piero Hincapié, nuevo fichaje del Arsenal

Piero Hincapié ya fue presentado como nuevo jugador y el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lo llenó de elogios al ecuatoriano.

   
    Mikel Arteta elogió a Piero Hincapié por su traspaso.( Redes sociales )
Este lunes 1 de septiembre, el Arsenal presentó la contratación de Piero Hincapié en el último día del mercado de fichajes y el entrenador de los gunners, Mikel Arteta, se mostró contento por su traspaso.

El estratega español le dio una cálida bienvenida al defensor ecuatoriano, después de varias semanas de negociaciones entre ambos clubes.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Piero Hincapié al club", dijo Arteta al defensor ecuatoriano.

El entrenador del Arsenal habló de las características de Hincapié. "Piero tiene una gran presencia física, y su versatilidad y flexibilidad táctica nos brindan sólidas opciones defensivas adicionales”, añadió

Es un jugador de gran carácter, con una excelente combinación de juventud y madurez. Hará que nuestro equipo sea más fuerte y competitivo a medida que avance esta temporada

Piero Hincapié ya fue presentado como nuevo jugador del Arsenal.
Piero Hincapié ya fue presentado como nuevo jugador del Arsenal. ( Redes sociales )

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, se expresó por la llegada del defensor ecuatoriano. "Con tan solo 23 años, Piero ya cuenta con una amplia experiencia, tanto en la Bundesliga como a nivel internacional. Es un defensa inteligente con gran fuerza y ​​versatilidad", destacó.

Finalmente, Berta djio que “confiamos en que Piero seguirá creciendo esta temporada y será un jugador importante para nosotros”, cerró.

El posible debut de Piero Hincapié puede realizarse este sábado 13 de septiembre, a las 06:30, ante Nottingham Forest por la Premier League.

