02 sep 2025 , 09:52

Manta FC despidió a Efrén Mera y ya tiene a su reemplazo

El Manta FC confirmó la salida de Efrén Mera por malos resultados, a falta de tres partidos para acabar la fase inicial, y en zona del cuadrangular del descenso.

   
    Efrpen Mera ya no es entrenador del Manta FC.( API )
Este martes 2 de septiembre, el Manta Fútbol Club informó la salida de Efrén Mera como entrenador del primer equipo, después de una racha de malos resultados y estar en zona del cuadrangular del descenso.

El Cachorro ayudó a los atuneros a ascender a la Serie A, después de quedar segundos en la Serie B durante el 2024, pero su mal presente en esta temporada llevó a su salida.

“El Manta Fútbol Club quiere expresar su más sincera gratitud y le desea éxitos en sus futuros proyectos”, expresó el comunicado del club.

Ahora, el asistente técnico de Mera, Javier Carvajal, asume como el entrenador del Manta, según el periodista Ligner Mendoza. El ecuatoriano tendrá su segunda experiencia como estratega, tras pasar por el Delfín en el 2024

Javier Carvajal será el nuevo entrenador del Manta FC.
Javier Carvajal será el nuevo entrenador del Manta FC. ( Redes sociales )

Los atuneros llevaban una racha de siete partidos sin ganar, además de perder 2-0 su último encuentro ante el Mushuc Runa.

En la tabla de posiciones, el Manta se ubica en el puesto 13 con 25 puntos, a cuatro unidades para salir del cuadrangular del descenso, a falta de tres partidos.

Con Mera, la lista de entrenadores despedidos sube a 13 en la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, además de que solamente cinco equipos no cambiaron de director técnico.

