Así se jugarán los octavos de final de la Copa Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya publicó la programación de los ocho partidos para los octavos de final de la Copa Ecuador.

   
    Los días y horas que se disputarán los octavos de final de la Copa Ecuador.( API )
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó los días y horarios de los partidos que se disputarán en los octavos de final de la Copa Ecuador desde el 10 de septiembre al 9 de octubre.

Siete equipos de la Serie A, cinco de la Serie B y cuatro de la segunda categoría son los participantes de la ronda del torneo.

En esta fase, al igual que en los 16 avos de final, se disputará a un partido de 90 minutos y en caso de empate se definirá en los penales.

Días y horas de los partidos de octavos de final de la Copa Ecuador

  • Aucas vs. Deportivo Cuenca - 10 de septiembre - 19:00
  • Leones del Norte vs. Emelec - 17 de septiembre - 16:00
  • 9 de Octubre vs. El Nacional - 18 de septiembre - 17:00
  • Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza - 24 de septiembre - 16:00
  • Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica - 1 de octubre - 19:00
  • Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City - 2 de octubre - 19:00
  • Gualaceo vs. Independiente del Valle - 8 de octubre - 19:00
  • San Antonio vs. Liga de Quito - 9 de octubre - 19:00

    • Emelec pidió cambio de su horario de su partido

    El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, solicitó cambiar el día de su partido, pues consideran que necesitan más tiempo de descanso por tener que disputar el Clásico del Astillero el domingo 14 de septiembre.

    Para el encuentro en Ibarra, Emelec deberá viajar vía terrestre, pues el Aeropuerto no está disponible y no se podrán movilizar en avión.

    Por otro lado, el directivo de Leones del Norte, Esteban Paz, afirmó que está dispuesto a reprogramar el partido. La FEF aún no se ha pronunciado por el pedido

