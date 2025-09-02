Así se jugarán los octavos de final de la Copa Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó los días y horarios de los partidos que se disputarán en los octavos de final de la Copa Ecuador desde el 10 de septiembre al 9 de octubre.

Siete equipos de la Serie A, cinco de la Serie B y cuatro de la segunda categoría son los participantes de la ronda del torneo.

En esta fase, al igual que en los 16 avos de final, se disputará a un partido de 90 minutos y en caso de empate se definirá en los penales.

