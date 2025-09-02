Piero Hincapié: "Quiero demostrar mis cualidades, voy a dar todo por este club"

Piero Hincapié no perdió tiempo: tras bajar del avión en Londres, se colocó de inmediato la camiseta del Arsenal, su nuevo club, luego de un exitoso paso por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. En su primera entrevista como jugador Gunner, el defensor ecuatoriano habló de sus objetivos para la temporada 2025/26, sus cualidades en el campo de juego, y el papel clave que tuvo el llamado del técnico Mikel Arteta para tomar la decisión de unirse al club londinense. “Siempre quiero ganar títulos con este club, hacerme un nombre y dejar una huella. Quiero empezar con buen pie, y eso es lo más importante”, expresó Hincapié en declaraciones al canal oficial del Arsenal. Lea también: Piero Hincapié y su reto en Arsenal: ¿puede ganarse la titularidad?

El zaguero de 23 años se mostró confiado y motivado: “Creo que puedo aportar mucho coraje. Hago bien mi trabajo. Quiero demostrar mis cualidades, como lo he hecho durante años. Quiero darlo todo por este club". Además, reveló que la decisión de fichar por el Arsenal fue prácticamente inmediata: “Solo me bastó una conversación para estar seguro de la decisión que estaba tomando. Estoy en las nubes. Quiero adaptarme lo mejor posible con mis nuevos compañeros y tener una gran temporada".

De Esmeraldas al Emirates: el camino de Piero Hincapié