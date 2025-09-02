Fútbol Internacional
02 sep 2025 , 10:21

Piero Hincapié: "Quiero demostrar mis cualidades, voy a dar todo por este club"

Piero Hincapié es el primer ecuatoriano en jugar en el Arsenal de la Premier League

   
  • Piero Hincapié: Quiero demostrar mis cualidades, voy a dar todo por este club
    Piero Hincapié, nuevo defensa del Arsenal ( Foto: Arsenal )
Piero Hincapié no perdió tiempo: tras bajar del avión en Londres, se colocó de inmediato la camiseta del Arsenal, su nuevo club, luego de un exitoso paso por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

En su primera entrevista como jugador Gunner, el defensor ecuatoriano habló de sus objetivos para la temporada 2025/26, sus cualidades en el campo de juego, y el papel clave que tuvo el llamado del técnico Mikel Arteta para tomar la decisión de unirse al club londinense.

Siempre quiero ganar títulos con este club, hacerme un nombre y dejar una huella. Quiero empezar con buen pie, y eso es lo más importante”, expresó Hincapié en declaraciones al canal oficial del Arsenal.

El zaguero de 23 años se mostró confiado y motivado: “Creo que puedo aportar mucho coraje. Hago bien mi trabajo. Quiero demostrar mis cualidades, como lo he hecho durante años. Quiero darlo todo por este club".

Además, reveló que la decisión de fichar por el Arsenal fue prácticamente inmediata: “Solo me bastó una conversación para estar seguro de la decisión que estaba tomando. Estoy en las nubes. Quiero adaptarme lo mejor posible con mis nuevos compañeros y tener una gran temporada".

De Esmeraldas al Emirates: el camino de Piero Hincapié

Piero Hincapié dejó su hogar a temprana edad para perseguir su sueño futbolístico. A los 14 años salió de Esmeraldas rumbo a Independiente del Valle. A los 18 emigró a Argentina y un año después dio el salto a Alemania, donde vivió una etapa dorada con el Bayer Leverkusen.

Durante su estadía en el conjunto alemán, conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania (DFB-Pokal) y la Supercopa alemana. Además, compartió vestuario con el ex-Arsenal, Granit Xhaka, con quien habló sobre lo que significaba vestir de rojo en Londres.

“Habló maravillas del club y de cómo se sintió durante su paso por acá. Me encantó esa conversación, aunque fue hace un tiempo. Hace poco me envió un mensaje. Siempre habló muy bien del Arsenal”, finalizó el ecuatoriano.

