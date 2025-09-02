Los clubes ingleses rompen el mercado: gastan USD 4.000 millones en fichajes

Los clubes de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league> Premier League </a>gastaron 3.000 millones de libras <b>(USD 4.000 millones) </b>en el <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mercado-de-fichajes>mercado de fichajes</a>, superando en USD 750 millones el récord precedente, según un informe del gabinete<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-piero-hincapie-camiseta-arsenal-numero-cinco-KC10039614></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>