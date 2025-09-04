Fútbol Internacional
04 sep 2025 , 10:00

Lionel Messi está cerca de romper el récord histórico de Iván Hurtado en Eliminatorias

Iván Hurtado es el futbolista con más presencias en las Eliminatorias Sudamericanas con 72 partidos.

   
  • Lionel Messi está cerca de romper el récord histórico de Iván Hurtado en Eliminatorias
    Lionel Messi en un partido con la selección de Argentina( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Esta última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas dejará un sabor amargo para los amantes del fútbol, ya que marcará el final de Lionel Messi en este torneo.

El astro argentino anunció que el partido ante Venezuela será el último que dispute en su país por Eliminatorias, una noticia que ha causado tristeza tanto entre sus compatriotas como entre los aficionados al fútbol en general.

Messi, considerado por muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, tiene la oportunidad de romper un récord que actualmente pertenece al histórico defensor ecuatoriano Iván Hurtado, quien ostenta el récord de más presencias en Eliminatorias Sudamericanas.

Lea también: ¿Cómo le fue a Ecuador en su última visita a Paraguay por Eliminatorias?

Hurtado ha jugado en 72 partidos, mientras que Messi se encuentra muy cerca, con 71. El excapitán de la Tri participó en los procesos de clasificación para los Mundiales de 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010.

Si Messi juega ambos partidos en esta doble fecha, es decir, contra Venezuela y Ecuador, superará a Hurtado y logrará otro hito más en su impresionante carrera.

Temas
Ecuador
Argentina
récord
Lionel Messi
Iván Hurtado
Ecuador
Noticias
Recomendadas