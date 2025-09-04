¿Cómo le fue a Ecuador en su última visita a Paraguay por Eliminatorias?

La selección de Ecuador se enfrentará este jueves 4 de septiembre a Paraguay en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Ecuador no ha logrado vencer a la selección paraguaya en su territorio durante este torneo, lo que representa un desafío adicional para los dirigidos por Sebastián Beccacece, quienes buscan hacer historia.

A pesar de que el combinado tricolor ya ha asegurado su clasificación al Mundial 2026, su objetivo es finalizar el proceso eliminatorio entre los tres primeros puestos. Actualmente, Ecuador ocupa el segundo lugar con 25 puntos.

Por otro lado, Paraguay tiene la oportunidad de clasificar a una Copa del Mundo después de 16 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010.

El partido comenzará a las 18:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping y El Canal del Fútbol.

