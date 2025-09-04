Fútbol Internacional
04 sep 2025 , 06:43

¿Cómo le fue a Ecuador en su última visita a Paraguay por Eliminatorias?

Este jueves 4 de septiembre, Paraguay recibe a la selección de Ecuador por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

   
  • ¿Cómo le fue a Ecuador en su última visita a Paraguay por Eliminatorias?
    La selección de Ecuador perdió 3-1 ante Paraguay por las Eliminatorias a Catar 2022( REUTERS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador se enfrentará este jueves 4 de septiembre a Paraguay en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Ecuador no ha logrado vencer a la selección paraguaya en su territorio durante este torneo, lo que representa un desafío adicional para los dirigidos por Sebastián Beccacece, quienes buscan hacer historia.

A pesar de que el combinado tricolor ya ha asegurado su clasificación al Mundial 2026, su objetivo es finalizar el proceso eliminatorio entre los tres primeros puestos. Actualmente, Ecuador ocupa el segundo lugar con 25 puntos.

Por otro lado, Paraguay tiene la oportunidad de clasificar a una Copa del Mundo después de 16 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010.

El partido comenzará a las 18:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping y El Canal del Fútbol.

Lea también: Ecuador ya está en Asunción para su partido por Eliminatorias al Mundial 2026

La selección de Ecuador perdió 3-1 ante Paraguay por las Eliminatorias a Catar 2022
La selección de Ecuador perdió 3-1 ante Paraguay por las Eliminatorias a Catar 2022 ( Foto: Internet )

¿Cómo le fue a Ecuador en su última visita a Paraguay por Eliminatorias?

La última visita de la selección de Ecuador a Paraguay se produjo el 24 de marzo de 2022, en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. En ese encuentro, la Tri sufrió una derrota por 3-1.

El primer tanto de la Albirroja llegó al minuto 9, cuando Julio Enciso aprovechó un pase largo y, solo frente al portero Hernán Galíndez, con un toque sutil, adelantó a su equipo en el marcador.

Más tarde, Hincapié cometió un error al intentar hacer un pase a su arquero, pero no se percató de que este estaba descolocado, y el balón terminó ingresando en la portería tricolor.

En el segundo tiempo, Miguel Ángel Almirón selló la victoria para Paraguay con un gol de zurda, el cual estableció el 3-0 definitivo. Finalmente, Ecuador logró descontar por medio de un penal ejecutado por Jordy Caicedo.

Temas
Selección Ecuador
Paraguay
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
Ecuador
Noticias
Recomendadas