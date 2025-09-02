Fútbol Internacional
Este es el historial de partidos entre la selección de Paraguay y Ecuador por Eliminatorias

La selección de Ecuador se enfrenta a Paraguay por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

   
    El volante de la selección de Ecuador, Moisés Caicedo (L), disputa el balón con Miguel Almirón de Paraguay por las Eliminatorias ( AFP )
Este jueves 4 de septiembre, la selección de Ecuador se medirá ante Paraguay en Asunción por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El encuentro es crucial para ambos equipos, especialmente para la Albirroja, que aún lucha por asegurar su clasificación.

Por su parte, la Tricolor buscará un triunfo no solo para afianzar su posición en la tabla, sino también con la mira puesta en el bombo 2 del sorteo mundialista, lo que le permitiría evitar rivales de alto nivel en la fase de grupos.

Este será el vigésimo enfrentamiento entre ambas selecciones en Eliminatorias, con un historial favorable para Paraguay: nueve victorias, mientras que Ecuador suma siete triunfos y se registran tres empates.

Un dato a considerar es que la Tri nunca ha ganado en territorio paraguayo en este torneo clasificatorio.

En su último enfrentamiento, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, empataron 0-0. La última victoria de Ecuador ante Paraguay fue en septiembre de 2021, con un marcador de 3-1 a favor del equipo dirigido entonces por Gustavo Alfaro, actual DT de la Albirroja.

Actualmente, Ecuador ocupa el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, mientras que Paraguay es quinto con 24 unidades, por lo que este partido podría ser decisivo en la recta final del proceso.

El compromiso se disputará a las 18:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.

