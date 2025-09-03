Fútbol Internacional
03 sep 2025 , 12:23

Fecha, hora y dónde ver Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Ecuador visita a Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

   
    Paraguay enfrenta a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.( Ecuavisa )
Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Ecuador visita a Paraguay ya con la clasificación al Mundial 2026 conseguida, pero con el objetivo de acabar alto en la tabla de posiciones.

Mientras que la Tri ya tiene su pase a la cita mundialista, la Albirroja conseguirá su clasificación si gana el enfrentamiento, o incluso con una derrota, siempre que Venezuela pierda ante Argentina.

De seis partidos disputados en casa contra el elenco ecuatoriano, la Albirroja ganó cinco y empató uno.

Lea más: Paraguay tendrá feriado nacional si clasifica al Mundial 2026 ante Ecuador

El enfrentamiento entre Paraguay vs. Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre, a las 18:30 (hora de Ecuador), por la transmisión de Zapping y El Canal del Fútbol.

Ecuador igualó 0-0 con Paraguay en el 2024.
Ecuador igualó 0-0 con Paraguay en el 2024. ( API )

Gustavo Alfaro llegará al encuentro con las bajas de Enciso, Balbuena, Villasanti e Isidro Pitta, por lo que utilizará a Antonio Sanabria y a Miguel Almirón para reemplazarlo.

Lea más: Las opciones de Ecuador para reemplazar a Alan Franco ante Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay movilizó 4.000 agentes para dar seguridad, en caso de que la Albirroja firme su clasificación al Mundial.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, fue un empate 0-0 en el 10 de octubre del 2024.

