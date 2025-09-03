Fecha, hora y dónde ver Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Por la penúltima fecha de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-sudamericanas target=_blank>Eliminatorias Sudamericanas</a>, la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> visita a Paraguay ya con la clasificación al Mundial 2026</b> conseguida, pero con el objetivo de acabar alto en la tabla <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-clasifico-al-mundial-pero-es-la-tercera-seleccion-con-menos-goles-anotados-YL9490256 target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paraguay-feriado-nacional-clasifica-mundial-2026-ecuador-DE10051266 target=_blank></a>