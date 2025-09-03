Lionel Scaloni confirma que Messi viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó en rueda de prensa que Lionel Messi estará presente en el duelo frente a Ecuador, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“En principio, todos los jugadores viajarán a Ecuador, dependiendo de cómo terminen el partido contra Venezuela”, señaló el estratega argentino.

Durante la conferencia, Scaloni no pudo ocultar su emoción al referirse a lo que significa Messi para la selección. El técnico se quebró al hablar del capitán de la actual campeona del mundo.

“Por lo que ya declaró Leo, será un partido emotivo, especial, lindo. Hay que disfrutarlo, como siempre decimos. Yo soy el primero que disfruta poder entrenarlo”, expresó, visiblemente conmovido.

“Es un placer tenerlo. Esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute y que él mismo también lo haga”, añadió.

Además, Scaloni confirmó que Messi será titular en el duelo ante Venezuela: “Él juega, está claro, ¿cómo no va a jugar?”

El encuentro ante Ecuador marcará el cierre del camino clasificatorio de la Albiceleste, que ya tiene asegurado su boleto al Mundial, y podría representar uno de los últimos partidos oficiales de Messi con la camiseta argentina en territorio sudamericano.