Fútbol Internacional
03 sep 2025 , 11:40

Gustavo Alfaro: "Enfrentar a Ecuador es difícil para mí, pero queremos ganar"

Este jueves 4 de septiembre, la selección de Ecuador se enfrentará a Paraguay en Asunción por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

   
  • Gustavo Alfaro: Enfrentar a Ecuador es difícil para mí, pero queremos ganar
    El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, en rueda de prensa( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El director técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, no ocultó su aprecio por Ecuador, selección a la que dirigió y clasificó al Mundial de Catar 2022.

En la rueda de prensa previa al duelo entre ambas selecciones por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el estratega argentino habló con emoción sobre lo que significa este encuentro para él.

"Estamos ante la expectativa de jugar un partido trascendente, ante una selección de jerarquía y que ya está clasificada. La relación que tengo con los chicos de Paraguay es hermosa, y me pasa lo mismo con los chicos de Ecuador y Costa Rica", expresó Alfaro.

El técnico reconoció que el duelo contra la Tri será especial y cargado de emociones personales: "Enfrentar a Ecuador es difícil para mí, pero le queremos ganar. Eso no cambia el sentimiento que tengo hacia ellos".

Lea también: Esta sería la alineación de Paraguay ante Ecuador por Eliminatorias

Sobre el momento anímico del combinado guaraní, Alfaro destacó la actitud del plantel: "El grupo está muy bien, está muy receptivo, con mucha ilusión y claridad conceptual. Los muchachos lo están viviendo con la naturalidad con la que hay que vivir estos momentos".

Finalmente, el DT remarcó la importancia histórica del partido: "Estamos en vísperas de un partido que, hace 16 años, Paraguay está esperando jugar".

Actualmente, Paraguay ocupa el quinto lugar en la clasificación con 24 puntos, solo uno menos que Ecuador, que es segundo con 25 unidades. La Tri selló su clasificación al Mundial en la jornada anterior, tras empatar sin goles frente a Perú en Lima.

Temas
Selección Ecuador
Paraguay
Gustavo Alfaro
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
Ecuador
Noticias
Recomendadas