Las opciones de Ecuador para reemplazar a Alan Franco ante Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> visita a Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sebastian-beccacece target=_blank>Sebastián <b>Beccacece</b></a> tendrá una dura baja para el enfrentamiento. La Tri no podrá utilizar a<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/alan-franco-baja-ecuador-visitar-paraguay-eliminatorias-sudamericanas-YJ9487607 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/noche-amarilla-barcelona-sc-santo-domingo-cancelada-6-de-septiembre-nueva-fecha-IF10049427 target=_blank></a> <b></b>