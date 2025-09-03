Fútbol Internacional
03 sep 2025 , 09:49

Las opciones de Ecuador para reemplazar a Alan Franco ante Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas

Sebastián Beccacece tendrá la sensible baja de Alan Franco para enfrentar a Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

   
  • Las opciones de Ecuador para reemplazar a Alan Franco ante Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas
    Alan Franco, baja de Ecuador ante Paraguay.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador visita a Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero Sebastián Beccacece tendrá una dura baja para el enfrentamiento.

La Tri no podrá utilizar a Alan Franco, pues el volante salió expulsado ante Perú por doble amarilla y debe cumplir su fecha de sanción.

Por esa razón, el entrenador argentino está buscando a su reemplazante en los convocados, ya que tiene que encontrar al acompañante de Moisés Caicedo y Pedro Vite en el 11 inicial.

Lea más: La Noche Amarilla de Barcelona SC en Santo Domingo no se realizará el 6 de septiembre y tendrá nueva fecha

Beccacece tiene como opciones para sustituir a Franco con Denil Castillo, Patrik Mercado y Jordy Alcívar, pues el argentino llamó a seis volantes para los dos enfrentamientos.

Jordy Alcívar sería el reemplazo de Alan Franco en el 11 titular de Ecuador.
Jordy Alcívar sería el reemplazo de Alan Franco en el 11 titular de Ecuador. ( Redes sociales )

De las tres opciones para reemplazar a Alan, solamente Castillo ha sumado tres minutos en las Eliminatorias Sudamericanas; mientras que Alcívar ha jugado dos amistosos en el 2023 y Mercado aún no debuta con La Tri.

Lea más: La posible alineación de Ecuador para enfrentar a Paraguay por las Eliminatorias

Por esa razón, además por su aspecto más defensivo, el más posicionado para entrar al 11 inicial por Franco es Jordy Alcívar.

El enfrentamiento entre Paraguay vs. Ecuador se disputará este jueves 4 de septiembre, a las 18:30 de Ecuador, por El Canal del Fútbol y Zapping.

Temas
Fútbol
eliminatorias sudamericanas
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
Alan Franco
Selección de Ecuador
Jordy Alcívar
Sebastián Beccacece
Denil Castillo
Ecuador
Noticias
Recomendadas