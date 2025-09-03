Fútbol Internacional
03 sep 2025 , 06:18

Alan Franco: "Apuntamos a hacer historia en Paraguay"

Este jueves 4 de septiembre, la selección de Ecuador se enfrentará a Paraguay en Asunción por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

   
  • Alan Franco: Apuntamos a hacer historia en Paraguay
    Alan Franco en un partido con la selección de Ecuador ( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El volante de la selección de Ecuador, Alan Franco, se refirió al partido que disputará la Tri ante Paraguay este jueves 4 de septiembre en Asunción, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

"Las expectativas son altas. Sabemos que cuando nos ponemos esta camiseta, lo único que queremos es representarla de la mejor manera posible. Y esta no va a ser la excepción. Ya estamos clasificados al Mundial, pero enfrentaremos a rivales muy difíciles", señaló Franco en atención a los medios.

Sobre los próximos encuentros, el mediocampista comentó: "Paraguay está muy bien, y Argentina es el campeón del mundo. Estos partidos nos van a servir como parámetro para medir lo que podemos hacer y qué aspectos debemos mejorar de cara al Mundial".

Lea también: Piero Hincapié se une a la selección de Ecuador tras su presentación con el Arsenal

Alan Franco en un entrenamiento con la selección de Ecuador
Alan Franco en un entrenamiento con la selección de Ecuador ( Foto: Internet )

Con ambición y confianza, Franco aseguró que el objetivo del equipo es hacer historia: "Nunca se ha logrado sacar ni un punto en Paraguay. Estamos capacitados para sumar de a tres. Conocemos bien al profe Alfaro, le tenemos un cariño muy grande, sabemos lo que puede proponer en Paraguay. Pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro y, a partir de eso, vamos a jugar de igual a igual".

Respecto al duelo frente a la albiceleste, dijo: "El partido contra Argentina será muy importante, como todos. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Messi es uno de los mejores de la historia, siempre es especial enfrentar a este tipo de jugadores".

Finalmente, Franco se refirió al regreso de la selección a suelo ecuatoriano: "Volver a Guayaquil es bonito, es especial. Esperamos que la gente esté con el mismo entusiasmo".

La selección de Ecuador ya entrenó con plantel completo en Buenos Aires, Argentina, donde ha establecido su base de preparación. El equipo tiene previsto viajar la tarde de este miércoles rumbo a Asunción, para enfrentar a Paraguay.

Temas
Alan Franco
Selección Ecuador
Paraguay
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
Ecuador
Noticias
Recomendadas