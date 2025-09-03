Fútbol Internacional
Estas son las valoraciones de los ecuatorianos en el EA FC26

Conoce a los futbolistas ecuatorianos más destacados en el próximo lanzamiento de EA Sports, EA FC 26.

   
    Jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol. ( Archivo )
Este año, el tan esperado juego de fútbol EA FC 26, antes conocido como FIFA, tiene su fecha de salida este mes, y ya se ha revelado la valoración de todos los jugadores que estarán en el juego.

Entre los ecuatorianos con mayor valoración en sus cartas (del 60 al 99) se encuentran Willian Pacho con 86 y Moisés Caicedo con 87 de media.

La lista sigue con Piero Hincapié y su 83 de valoración. Su carta se destaca en velocidad, defensa y físico.

La carta de Piero Hincapié en el EA FC 26.
La carta de Piero Hincapié en el EA FC 26. ( Internet )

Pervis Estupiñán con 79, Joel Ordoñez y Ángelo Preciado con 75 completan la lista cartas de rareza oro del juego.

A partir de 75 para abajo las cartas se denominan como plata y Ecuador tiene varias cartas de esa rareza entre las más destacadas están Hernán Galíndez (74), Kendry Páez (73), Jhoanner Chávez y Leonardo Campana con 72.

Los atacantes Alan Minda, Jeremy Sarmiento y John Yeboah están valorados en 70 de media.

Jugadores como Gonzalo Plata, Enner Valencia y Pedro Vite no se encuentran en el juego debido a que las ligas donde participan (Brasileirão y Liga MX) no están licenciadas por la compañía EA.

