Estas son las valoraciones de los ecuatorianos en el EA FC26

Este año, el tan esperado juego de fútbol EA FC 26, antes conocido como FIFA, tiene su fecha de salida este mes, y ya se ha revelado la valoración de todos los jugadores que estarán en el juego.

Entre los ecuatorianos con mayor valoración en sus cartas (del 60 al 99) se encuentran Willian Pacho con 86 y Moisés Caicedo con 87 de media.

La lista sigue con Piero Hincapié y su 83 de valoración. Su carta se destaca en velocidad, defensa y físico.