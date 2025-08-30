La maldición de las portadas de FIFA: ¿Podrá romperse en FC 26?

La saga de videojuegos FIFA ha sido, desde hace más de una década, escenario de una curiosa coincidencia que los aficionados han denominado la maldición de las portadas.

Desde 2010, los jugadores que han protagonizado las carátulas han enfrentado temporadas difíciles, lesiones o decepciones deportivas.

Todo comenzó en FIFA 10, cuando Theo Walcott fue elegido para la portada y, paradójicamente, no fue convocado al Mundial de Sudáfrica ese mismo año.

En 2011, Kaká protagonizó la portada, pero solo pudo disputar 11 partidos debido a una lesión. La tendencia continuó en FIFA 13 con Lionel Messi, cuyo equipo perdió por un global de 7-0 en la Champions y no logró ganar la liga.

Messi volvió a aparecer en las portadas de 2014, 2015 y 2016, enfrentando sucesivamente la derrota en la final del Mundial, importantes lesiones y la pérdida de la final de la Copa América contra Chile.

En 2018, Cristiano Ronaldo fue eliminado del Mundial en octavos de final, mientras que en 2019 Neymar pasó casi toda la temporada lesionado.

La racha siguió en 2020 con Eden Hazard, quien tuvo la peor temporada de su carrera marcada por lesiones, y en 2021 con Kylian Mbappé, que no logró marcar goles en la Eurocopa.

Mbappé repitió portada en FIFA 22 y perdió la final del Mundial contra Argentina. En FIFA 23, Mbappé y Sam Kerr compartieron la portada; el francés fue eliminado de la Champions y Kerr se perdió gran parte de la temporada por lesión. Finalmente, en 2024, Haaland fue portada, pero no marcó goles en la Eurocopa y fue eliminado de la Champions League.

Este año, FC 26 repite como protagonistas a Jude Bellingham y Jamal Musiala. Bellingham enfrentó varias semanas de lesión, perdió la liga, fue eliminado de la Champions y también perdió la Supercopa.

Con este historial, los fanáticos esperan que esta edición sea finalmente la excepción que rompa la famosa maldición de las portadas de FIFA.