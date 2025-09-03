La Noche Amarilla de Barcelona SC en Santo Domingo no se realizará el 6 de septiembre y tendrá nueva fecha

Barcelona SC no ha podido celebrar su centenario con resultados positivos en el campo de juego, pero sí lo quisieron seguir celebrando con la hinchada con la realización de varias noches de presentación, pero la última tuvo que ser reprogramada.

Al inicio del año realizaron Noches Amarillas en Nueva Jersey, Quito, Guayaquil, Portoviejo y tenían programada otra más en Santo Domingo para este sábado 6 de septiembre.

Sin embargo, la organización informó que por disposiciones emitidas por las autoridades competentes tienen que reprogramar la noche de presentación.

La Noche Amarilla no fue cancelada, sino que en los próximos días esperan anunciar la nueva fecha del evento en el estadio Olímpico Etho Vega.