Fútbol Nacional
03 sep 2025 , 09:13

La Noche Amarilla de Barcelona SC en Santo Domingo no se realizará el 6 de septiembre y tendrá nueva fecha

Barcelona SC suspendió la Noche Amarilla en Santo Domingo que se iba a realizar este sábado 6 de septiembre, pero aún no han anunciado la nueva fecha del evento.

   
    Barcelona SC ya no realizará la Noche Amarilla en Santo Domingo.( API )
Barcelona SC no ha podido celebrar su centenario con resultados positivos en el campo de juego, pero sí lo quisieron seguir celebrando con la hinchada con la realización de varias noches de presentación, pero la última tuvo que ser reprogramada.

Al inicio del año realizaron Noches Amarillas en Nueva Jersey, Quito, Guayaquil, Portoviejo y tenían programada otra más en Santo Domingo para este sábado 6 de septiembre.

Sin embargo, la organización informó que por disposiciones emitidas por las autoridades competentes tienen que reprogramar la noche de presentación.

La Noche Amarilla no fue cancelada, sino que en los próximos días esperan anunciar la nueva fecha del evento en el estadio Olímpico Etho Vega.

Los boletos físicos y digitales que ya fueron vendidos mantendrán su validez y serán utilizados para el nuevo día de la Noche Amarilla.

“Agradecemos la comprensión de todos los asistentes y reiteramos nuestro compromiso de brindar un espectáculo seguro y de calidad”, informó el Comité Organizador del evento.

Los primeros cuatro partidos de presentación fueron dirigidas por Segundo Alejandro Castillo, por lo que la Noche Amarilla en Santo Domingo iba a ser la primera de Ismael Rescalvo.

