La Noche Amarilla de Barcelona SC en Santo Domingo no se realizará el 6 de septiembre y tendrá nueva fecha

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> no ha podido celebrar su centenario con resultados positivos en el campo de juego, pero sí lo <b>quisieron seguir celebrando con la hinchada con la realización de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/noche-amarilla target=_blank>varias noches de</a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-anuncio-noche-amarilla-centenario-en-santo-domingo-DK9914445 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-alineacion-paraguay-eliminatorias-NF10048577 target=_blank></a> <b></b>