03 sep 2025 , 08:02

Jamie Vardy, compañero de Sarmiento en el Cremonese, jugará con el número 10

Jamie Vardy es el fichaje más importante de la historia del Cremonese, equipo que recién ascendió a la Serie A de Italia

   
    Jamie Vardy, nuevo jugador del Cremonese( Foto: Cremonese )
El inglés Jamie Vardy, flamante fichaje del recién ascendido Cremonese, portará el número 10 en su nueva aventura en el fútbol italiano.

El mítico delantero del Leicester City, que jugó con el 9 a sus espaldas durante más de diez temporadas, heredó el número 10 que llevó el italiano Cristian Buonaiuto la pasada temporada.

Vardy, campeón de la histórica Premier League del 2016, es el fichaje más importante de la historia del club de Cremona (norte Italia), una localidad italiana de unos 70.000 habitantes situada a 100 km de Milán. Se espera que su camiseta marque un récord de ventas para el club.

El delantero, apodado ya StradiVardy, pues en Cremona nació el lutier Antonio Stradivari, sumó con el Leicester, el club de su vida, un total de 200 goles en 500 partidos, incluyendo tres temporadas en segunda categoría, una de ellas, la última, en 2023-24.

Lea también: Vardy jugará con Sarmiento en el Cremonese de Italia

Disputó su último partido el pasado 18 de mayo en el King Power Stadium, despedido con honores por parte de una afición entregada cuando anotó su último gol con la camiseta de los Zorros.

Su debut en Serie A podría llegar el próximo lunes 15 de septiembre, a domicilio ante el Hellas Verona.

El Cremonese, por el momento, ganó las dos primeras jornadas de la Serie A, ante el Milan en San Siro y en casa ante el Sassuolo.

