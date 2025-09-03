Fútbol Internacional
Paraguay tendrá feriado nacional si clasifica al Mundial 2026 ante Ecuador

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, va a declarar feriado nacional si los dirigidos de Gustavo Alfaro consiguen su clasificación al Mundial 2026 con un resultado positivo a Ecuador.

   
    Paraguay tendrá feriado si clasifican al Mundial 2026.
La selección de Paraguay ya alistó todos los preparativos para celebrar su clasificación al Mundial 2026, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador, en el estadio Defensores del Chaco.

La Albirroja aún no tiene su pase al Mundial, pero puede conseguirlo ​​​​​​este jueves 4 de septiembre ante Ecuador; sin embargo, dependen del Argentina vs. Venezuela

En el caso de que la Albirroja vaya al Mundial 2026, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, va a declarar un feriado nacional para el viernes 5 de septiembre sea de celebración.

Peña promulgó una ley que le permite establecer feriados adicionales en el país, una medida que contempla eventos especiales.

Paraguay clasificará al Mundial 2026 ante Ecuador.
Paraguay clasificará al Mundial 2026 ante Ecuador.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que el documento ya fue firmado y solo resta su publicación oficial, además de que se utilizará si avanzan al Mundial 2026.

¿Qué necesita Paraguay para clasificar al Mundial 2026?

Paraguay clasificará al mundial si empata o pierde ante Ecuador, siempre y cuando Venezuela no venza a Argentina, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

También, a los dirigidos de Gustavo Alfaro les bastará si consiguen la victoria, y no dependerán del resultado de la Vinotinto.

La última vez que la Albirroja clasificó al Mundial fue en el 2010, por lo que volverá a la cita mundialista después de 16 años.

Ecuador jugará con Paraguay este jueves 4 de septiembre, a las 18;30 de Ecuador.

