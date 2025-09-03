Paraguay tendrá feriado nacional si clasifica al Mundial 2026 ante Ecuador

La ministra de Trabajo, Mónica<b> Recalde, confirmó que el documento ya fue firmado </b>y solo resta su publicación oficial, además de que se <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paraguay-despliega-mas-seguridad-para-el-duelo-contra-ecuador-ante-su-posible-clasificacion-al-mundial-BE10050414 target=_blank>utilizará si avanzan al Mundial 2026</a>. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lionel-scaloni-confirma-messi-viajar-guayaquil-ecuador-eliminatorias-OE10050943 target=_blank>Lionel Scaloni</a>