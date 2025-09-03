Fútbol Internacional
03 sep 2025 , 10:21

Paraguay despliega más seguridad para el duelo contra Ecuador ante su posible clasificación al Mundial

Ante la posibilidad de que los aficionados paraguayos salgan a festejar a las calles una eventual clasificación al Mundial, la policía de Asunción desplegará fuerte seguridad en el duelo contra Ecuador.

   
  • Paraguay despliega más seguridad para el duelo contra Ecuador ante su posible clasificación al Mundial
    La selección paraguaya de fútbol buscará asegurar su clasificación este jueves contra Ecuador.( Internet )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La Policía de la ciudad de Asunción movilizará 4.000 agentes para dar seguridad este jueves en el partido ante Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Tornos con detectores faciales han sido instalados en el estadio Defensores de Chaco para controlar los ingresos, informaron este miércoles fuentes policiales y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, anunció en una rueda de prensa que los 4.000 agentes serán parte del operativo de seguridad, pero que, adicionalmente, estarán en alerta 34.000 efectivos de la institución.

Lea también: Esta sería la alineación de Paraguay ante Ecuador por Eliminatorias

Benítez agregó que el operativo está previsto ante la posibilidad de que los aficionados paraguayos salgan a festejar a las calles una eventual clasificación al Mundial 2026.

El duelo será decisivo para Paraguay, con 24 unidades, por la posibilidad de obtener en casa su pase al próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea más: Canadá anuncia amistoso con Ecuador en noviembre

Con una victoria o un empate, la selección comandada por Gustavo Alfaro podría clasificarse para la Copa del Mundo al sumar al menos 25 unidades, pero también podría clasificar si pierde y a Venezuela le pasa lo mismo en su visita a Argentina.

Ecuador, con 25 unidades, llegará al partido con la tranquilidad de que ya garantizó su pase, al igual que Brasil, en la anterior doble fecha.

Temas
Mundial 2026
Eliminatorias Mundial 2026
Selección de Paraguay
Selección Ecuador
Asunción
Noticias
Recomendadas