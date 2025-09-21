Cuatro muertos y dos heridos tras ataque armado en fiesta en el sur de Guayaquil

Las autoridades confirmaron la identidad de los cuatro fallecidos, todos de nacionalidad ecuatoriana y con antecedentes penales por diversos delitos. Las víctimas presentaban múltiples heridas de bala en cabeza, tórax y extremidades:

Los disparos se efectuaron dentro de una vivienda de dos plantas, específicamente en un área usada como baño, donde fueron halladas varias víctimas.

Según el reporte emitido por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (DINASED) , los agresores llegaron al inmueble a bordo de motocicletas alrededor de las 03h00 y abrieron fuego contra los asistentes a una celebración de cumpleaños.

Un ataque armado perpetrado por al menos diez sujetos dejó como saldo cuatro personas fallecidas y dos heridas durante una fiesta familiar.

Un hecho violento sacudió la madrugada de este sábado a la cooperativa Dignidad Popular , ubicada en el distrito Esteros , en el sur de Guayaquil .

Le además: Más familias dejan sus casas en Guayaquil y Durán ante la violencia.

Además, Daniel Arturo C. A., de 31 años, con antecedentes por homicidio simple fue trasladado por sus familiares al Hospital Teodoro Maldonado Carbo con heridas en el tórax y abdomen, además de una fractura en el brazo.

Una mujer de identidad aún no confirmada ingresó al Hospital Guayaquil con una herida en el abdomen. Su estado de salud es estable.

Lea más: 14 de 18 cabecillas han sido capturados por el Estado en lo que va de 2025.

Durante la inspección criminalística se encontraron los siguientes indicios balísticos 35 vainas percutidas calibre 9mm, dos vainas percutidas calibre 12mm, un cartucho calibre 9mm sin percutir, un objeto plástico con características similares a un arma de fuego

Aunque la principal hipótesis apunta a un acto de violencia criminal o delincuencia común, las autoridades no cuentan con información suficiente para establecer un móvil claro. Ninguna organización delictiva ha sido atribuida oficialmente como responsable del ataque.

El caso continúa en fase de investigación, sin sospechosos identificados ni detenidos hasta el momento. Las autoridades han iniciado el levantamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a moradores y familiares de las víctimas para obtener mayores pistas.

Te puede interesar: Así acceden los grupos criminales a los permisos de porte de armas en Ecuador.

Familiares de los fallecidos y testigos afirmaron que la fiesta se realizaba desde la tarde del viernes y que, durante la madrugada, un grupo de motociclistas armados ingresó al inmueble y abrió fuego de manera indiscriminada. Según versiones recogidas por la DINASED, los disparos fueron dirigidos directamente a los asistentes del evento.

Uno de los heridos, Daniel C. A., arrendatario del inmueble donde ocurrió la masacre, se desempeña como trabajador en la morgue del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, según confirmó su hermano en entrevista.

El fiscal de turno Paulo Quishpe ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a Medicina Legal para realizar las necropsias de ley. Hasta el momento, no se ha determinado si las víctimas tenían vínculos con organizaciones delictivas.

Las autoridades continúan recolectando información y revisando las cámaras públicas y privadas de la zona, con la esperanza de dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre que enluta a Guayaquil.