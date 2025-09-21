Dos muertos y dos heridos en el Guasmo Sur de Guayaquil

La violencia no da tregua en Guayaquil. La noche del sábado, un ataque armado perpetrado en la cooperativa Centinela del Guasmo Sur dejó un saldo trágico: dos personas fallecidas y dos heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40, cuando varios individuos llegaron en un vehículo amarillo hasta la manzana 6 del sector. Según testigos, los ocupantes abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en la vía pública.

Entre las víctimas mortales se encuentra Cristopher Elkin Medina Villagrán, de 20 años, quien recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar. La otra víctima fatal es un adolescente de 17 años, identificado como Juan, quien fue trasladado de urgencia al hospital, pero ingresó sin signos vitales. Presentaba múltiples heridas de bala en el tórax, abdomen y brazo derecho.

Otras dos personas resultaron heridas: María A., con una herida abdominal, y Franklin F., quien recibió un disparo en la espalda. Ambos permanecen hospitalizados y se reportan estables.

En la escena del crimen, agentes de Criminalística levantaron al menos 18 vainas percutidas de calibre 9 milímetros y una bala deformada. El vehículo amarillo presuntamente utilizado en el ataque también fue hallado con impactos de bala, y se encuentra bajo custodia policial.

Según versiones preliminares, algunas víctimas no eran residentes habituales del sector, lo que abre varias hipótesis sobre el móvil del crimen. En el caso de Cristopher Medina, se conoció que fue investigado por un proceso judicial relacionado con asesinato, del cual fue absuelto hace un año.

La Policía Nacional y la Fiscalía han iniciado las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado detenidos.

Este nuevo hecho violento se suma a una ola de ataques que ha golpeado duramente a Guayaquil en las últimas semanas, evidenciando la crítica situación de seguridad en varios sectores de la ciudad.