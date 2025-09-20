Seguridad
20 sep 2025 , 11:47

Un adolescente y un adulto fueron ejecutados a tiros en Durán

En menos de cuatro horas, Durán fue escenario de dos homicidios por arma de fuego. Un estudiante de 15 años y un hombre de 52 fueron las víctimas. Las causas aún son investigadas por las autoridades.

   
    En el lugar del crimen se encontraron seis vainas percutidas, una bala deformada y un dispositivo móvil.( Foto de Tsvetoslav Hristov: https://www.pexels.com/es-es/foto/mano-fuego-peligroso-disparo-5222282/ )
La noche del 19 de septiembre, el cantón Durán vivió una nueva jornada violenta. Dos personas fueron asesinadas con arma de fuego en distintos sectores del distrito Recreo, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (DINASED).

Aproximadamente a las 19:45, en la cooperativa 28 de Agosto, se reportó el asesinato de Steven Xavier Solís Ramos, de 15 años, quien fue hallado sin vida dentro de una vivienda. La víctima presentaba múltiples impactos de bala y fue encontrada en posición decúbito dorsal, según detalló el informe policial.

En el lugar del crimen se encontraron seis vainas percutidas, una bala deformada y un dispositivo móvil. Testigos indicaron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta y realizaron varias detonaciones contra el inmueble, aparentemente dirigido al domicilio de un familiar del joven.

A las 23:00, otro crimen sacudió la ciudadela San José, también en el distrito Recreo. La víctima fue identificada como Ramón Rolando Echeverría Aguirre, de 52 años, quien fue trasladado al Hospital Enrique Ortega, donde se confirmó su fallecimiento por una herida de bala en el tórax.

Según el reporte del médico de turno, el ciudadano llegó sin signos vitales al centro de salud. No se encontraron indicios balísticos en el sitio del ataque, ni se presentó ningún familiar en el hospital al momento de la verificación.

Ambos casos permanecen en etapa de investigación, sin sospechosos identificados ni móviles claros. Las autoridades han iniciado la revisión de cámaras de videovigilancia y la toma de entrevistas a familiares y testigos, en un intento por esclarecer estos nuevos hechos de sangre.

Estos asesinatos se suman a los cinco homicidios registrados ese mismo día en Guayaquil y sus alrededores, lo que refleja el aumento sostenido de la violencia armada en la Zona 8. La mayoría de las víctimas fueron atacadas en espacios públicos y en circunstancias asociadas a disputas criminales o amenazas.

