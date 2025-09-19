Dos estados de excepción vigentes en Ecuador: ¿qué derechos están suspendidos y en qué provincias?

Dos estados de excepción por grave conmoción interna, vigentes ante el incremento de índices de violencia y por las protestas ante el alza del diésel, mantienen al menos un derecho suspendido en 12 de las 24 provincias de Ecuador.

La primera de estas medidas se aplicó desde el 6 de agosto en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Manabí para afrontar el cometimiento de delitos y la intensidad de la perpetración de crímenes por parte de grupos armados organizados.

Así, en esos territorios fueron suspendidos por 60 días los derechos de inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad de correspondencia.

Es decir, que las autoridades de seguridad pueden hacer allanamientos de inmuebles y revisar mensajes sin autorización judicial. Si bien el mandatario quiso sumar tres cantones más a este decreto, solo quedó Echeandía, de Bolívar.