19 sep 2025 , 14:00

Dos estados de excepción vigentes en Ecuador: ¿qué derechos están suspendidos y en qué provincias?

En Ecuador están vigentes dos estados de excepción por grave conmoción interna: una por la escalada de violencia, desde agosto y otro por las paralizaciones, desde esta semana.

   
    Foto de militares en un vehículo COBRA, usado por las Fuerzas Armadas en sus despliegues.
David Muñoz
Dos estados de excepción por grave conmoción interna, vigentes ante el incremento de índices de violencia y por las protestas ante el alza del diésel, mantienen al menos un derecho suspendido en 12 de las 24 provincias de Ecuador.

La primera de estas medidas se aplicó desde el 6 de agosto en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Manabí para afrontar el cometimiento de delitos y la intensidad de la perpetración de crímenes por parte de grupos armados organizados.

Le puede interesar: Noboa y Fiscalía dicen que harán cumplir la ley, ante protestas por alza de diésel

Así, en esos territorios fueron suspendidos por 60 días los derechos de inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad de correspondencia.

Es decir, que las autoridades de seguridad pueden hacer allanamientos de inmuebles y revisar mensajes sin autorización judicial. Si bien el mandatario quiso sumar tres cantones más a este decreto, solo quedó Echeandía, de Bolívar.

El segundo estado de excepción de 60 días fue decretado el martes 16 de septiembre en respuesta a las paralizaciones en vías públicas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo.

En esa orden suspendió el derecho de la libertad de reunión, que consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante todo el día si se trata de paralizar servicios públicos e atentar contra los derechos del resto de ciudadanos.

Lea también: Daniel Noboa califica de revoltosos a los colectivos que impulsan el paro nacional: "los declaro no gratos"

Por ello también dispuso que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional coordinen esfuerzos para evitar que se interrumpa el orden constituido.

Sin embargo, ayer jueves 18 de septiembre, el presidente agregó a Chimborazo como parte de ese listado, por lo cual también tiene suspendido la libertad de reunión.

Asimismo, modificó el decreto para incluir la restricción de la libertad de tránsito, mejor conocido como toque de queda, de 22:00 a 05:00 en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolivar y Carchi.

Lea también: Esto es lo que está pasando en Ecuador tras el anuncio del paro nacional

Aquella decisión se tomó por un informe de la Policía Nacional sobre que existe organización para ocasionar manifestaciones violentas y paralización de servicios por provincia.

Funcionarios públicos, trabajadores de salud, de seguridad pública y personal de cadena de logística están entre los exentos del toque de queda.

