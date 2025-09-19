Esto es lo que está pasando en Ecuador tras el anuncio del paro nacional

La tarde del 18 de septiembre, tras una asamblea en Riobamba, la <u><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/conaie-riobamba-acciones-alza-diesel-GD10131711 target=_blank>Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador </a></b></u><b>(Conaie)</b> encabezados por su presidente, <b>Marlon Vargas, </b>convocó a un paro nacional <b></b><b></b> <b></b> <b></b><u><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-ecuador-gremios-alza-diesel-EE10140510 target=_blank></a></u> <b></b><b></b>