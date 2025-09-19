Esto es lo que está pasando en Ecuador tras el anuncio del paro nacional

La tarde del 18 de septiembre, tras una asamblea en Riobamba, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) encabezados por su presidente, Marlon Vargas, convocó a un paro nacional inmediato e indefinido, ante la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del gobierno de Daniel Noboa.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) pidió a los ecuatorianos adquirir productos de primera necesidad antes del paro nacional, para evitar desabastecimiento, como ocurrió en junio de 2022.

En un comunicado señalaron que hasta el domingo 21 de septiembre, los ecuatorianos deberán abastecerse de productos de primera necesidad "de modo que no existan problemas de provisiones durante la jornada de resistencia que se avecina".

Revise: Paro Nacional Ecuador 2025: Gremios reaccionan a la movilización en contra del alza del diésel

Previamente, el miércoles 17, el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) convocó a una movilización permanente. También resolvió declarar el estado de emergencia en toda la Amazonía, prohibiendo "de manera terminante" el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios.