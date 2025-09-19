Política
19 sep 2025 , 11:46

Esto es lo que está pasando en Ecuador tras el anuncio del paro nacional

El 18 de septiembre, la Conaie convocó a un paro nacional inmediato e indefinido. La respuesta oficial fue contundente.

   
    Imagen de archivo de una concentración indígena en el parque El Arbolito, en Quito, en junio de 2022.( API )
La tarde del 18 de septiembre, tras una asamblea en Riobamba, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) encabezados por su presidente, Marlon Vargas, convocó a un paro nacional inmediato e indefinido, ante la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del gobierno de Daniel Noboa.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) pidió a los ecuatorianos adquirir productos de primera necesidad antes del paro nacional, para evitar desabastecimiento, como ocurrió en junio de 2022.

En un comunicado señalaron que hasta el domingo 21 de septiembre, los ecuatorianos deberán abastecerse de productos de primera necesidad "de modo que no existan problemas de provisiones durante la jornada de resistencia que se avecina".

Previamente, el miércoles 17, el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) convocó a una movilización permanente. También resolvió declarar el estado de emergencia en toda la Amazonía, prohibiendo "de manera terminante" el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios.

La respuesta oficial

La respuesta oficial fue contundente. El Presidente firmó un decreto ejecutivo en el que incluye a Chimborazo en el estado de excepción que estaba vigente desde el 16 de septiembre de 2025. Además, estableció toque de queda en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi; en estas provincias no se podrá circular entre las 22:00 y las 05:00.

Zaida Rovira, ministra de Gobierno, responsabilizó al correísmo de estar detrás de las protestas que se han registrado en varias zonas del país. "Esto es clarísimo. Aquí tenemos a la gente de la Revolución Ciudadana tratando de desestabilizar al país", señaló Rovira en una entrevista con Radio Novedades de Latacunga, a donde el presidente de la República, Daniel Noboa, trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo.

Posteriormente, cerca de las 18:00 del jueves 18, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó en su cuenta de X videos de policías desplegados en las carreteras de Ecuador y anunció controles.

La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se pronunció sobre las movilizaciones:

Quote

"Ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la Nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos. Los derechos de la mayoría de los ecuatorianos merecen respeto" se lee en el boletín.

  • Vías habilitadas

    • El 19 de septiembre, las vías amanecieron custodiadas por efectivos militares y policiales, pero sin manifestantes y completamente habilitadas.

    En Pichincha, las autoridades enviaron un contingente hasta la comuna San Miguel del Común, en la Panamericana Norte. Para evitar manifestaciones. El 16 de septiembre, los habitantes de esta zona obstaculizaron la vía y suspendieron el paso vehicular.

