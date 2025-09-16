Alza del diésel: AME dice que el pasaje de bus subirá después de 8 o 12 meses

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) señaló este 16 de septiembre que los pasajes del transporte público sí subirán como consecuencia de la eliminación del subsidio al diésel y una vez que terminen las compensaciones del Gobierno, dentro de ocho y 12 meses.

En un comunicado, explicaron que un bus de transporte urbano enfrentará un sobrecosto de USD 570 mensuales por unidad.

"Esta presión financiera se trasladará directamente a la ciudadanía en forma de incrementos de entre cinco y diez centavos en el valor del pasaje", dice el escrito.

La AME dijo que los municipios sí tienen la facultad de planificar y regular el transporte intracantonal y aprobar las tarifas, como había señalado el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, "pero en ningún caso están obligados a financiar déficits ocasionados por decisiones del Gobierno Nacional".

Además, resaltaron que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también utilizan diésel en maquinaria caminera, agua potable, recolección de residuos y servicios sociales, pero no fueron incluidos en las compensaciones. Este valor extra no será trasladado a la ciudadanía, pero habrá menos inversión y obras públicas, aseguraron.

Los alcaldes de Quito, Cuenca y Guayaquil dijeron que no revisarán el pasaje del transporte urbano una vez que terminen las compensaciones del Gobierno.

