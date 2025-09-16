Economía
16 sep 2025 , 13:17

Especulación: distribuidores subieron el precio del gas en algunos barrios de Quito

En el sur de Quito, repartidores de gas denuncian especulación en el precio del cilindro, ya que empresas no autorizadas intentan distribuirlo. Esto causó un paro y desabastecimiento en varios barrios.

   
El Gobierno ha dicho por más de una ocasión que el precio del gas no subirá, que ese subsidio se mantiene. Sin embargo, en Quito ya hay problemas porque la especulación empezó desde las distribuidoras hacia los repartidores a domicilio.

"El centro de acopio nos está cobrando USD 0.04 más por cilindro. O sea, ¿dónde están las autoridades que controlen?" reclamó Rosa Chafla, repartidora de gas.

Y que le suban USD 0.04 a ellos les implica reducir su ganancia a más de asumir el nuevo costo del diésel. Entonces, se está generando un problema.

"Lamentablemente nos tocará a nosotros subir al consumidor final. A USD 4 por lo menos, obviamente que haya una solución de la dirigencia, de los compañeros también" sostiene Hugo Cueva, repartidor de gas.

Así tienen precios fijados por ellos. Los repartidores en Quito iniciaron su propio paro, hasta que alguna autoridad llegue a controlar la especulación. El paro de los camiones repartidores empezó a generar escasez de gas en algunos barrios del sur de Quito. La gente hace el viaje hacia el depósito para adquirir el cilindro a USD 1.65.

Allí está el ciudadano que necesita uno o dos cilindros y también los que se llevan en camionetas por decenas. Pero la especulación no solamente se presenta con el precio del cilindro de gas.

También ocurre en mercados mayoristas como el de Latacunga, siendo una provincia productora, se registra la elevación de precios de algunos productos.

Los compradores se encontraron con el sorpresivo incremento del quintal de choclo, que se cosecha ahí mismo que tenía un costo de entre USD 10 y USD 12 hasta el domingo. Hoy lo compraron entre USD 16 y USD 18. Al consumidor diario le vendían 10 choclos por USD 1, ahora solo tres.

"Está bastante caro, todas las cosas están subidas. El quintal de mellocos costaba USD 45, ahora USD 55. Antes se entregaban 15 zanahorias por USD 0.50, hoy 8 por USD 1. Son productos que llegan de Salcedo, Pujilí y Latacunga. El incremento va desde el 20 hasta el 60 %.

