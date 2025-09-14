Economía
14 sep 2025 , 20:09

Cinco variables determinaron el nuevo valor del diésel en Ecuador

El Gobierno eliminó el subsidio al diésel y estableció una fórmula con cinco variables para fijar su precio, que arranca en USD 2,80 por galón y se ajustará desde diciembre.

   
El Gobierno Nacional definió cinco variables clave para calcular el nuevo precio del diésel, tras la eliminación del subsidio a este combustible. Así lo establece el decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa, que oficializa la medida.

De acuerdo con el documento, los criterios considerados son: el precio de paridad de importación (valor del combustible en puerto), el costo del flete, el costo del seguro, el uso de la infraestructura hidrocarburífera y el análisis financiero del precio del diésel durante los últimos 30 días.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, explicó que la aplicación de esta fórmula determinó un precio de USD 2,80 por galón de diésel. Sin embargo, precisó que las variaciones comenzarán a reflejarse desde el 11 de diciembre de 2025. "Esta fórmula sirvió para sacar un precio al día 11 de septiembre, pero la fórmula comenzará a actuar desde el 11 de diciembre porque ahí vendrá la variación de estos precios", señaló en entrevista con Ecuavisa.

El decreto establece además que, a partir de esa fecha, entrará en vigor un mecanismo de estabilización de precios. Este permitirá que el diésel suba hasta un 5 % o baje hasta un 10 % cada mes, dependiendo de la evolución del crudo WTI en el mercado internacional.

Según el analista económico Oswaldo Landázuri, esta metodología busca "garantizar que no existan shocks muy profundos en la economía si se producen variaciones significativas en los combustibles a nivel internacional".

La responsabilidad de aplicar y supervisar esta fórmula recaerá en el Ministerio de Energía, Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), entidades que deberán ejecutar la política de precios en el marco de la nueva estrategia de subsidios.

