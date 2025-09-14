Cinco variables determinaron el nuevo valor del diésel en Ecuador

El <b>Gobierno Nacional</b> definió cinco variables clave para calcular el nuevo precio del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/eliminacion-subsidio-diesel-transportistas-divididos-ecuador-LB10112933 target=_blank>diésel</a></b>, tras la eliminación del subsidio a este combustible. Así lo establece el decreto ejecutivo firmado por el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-noboa-elimina-subsidio-diesel-DA10107307 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/subsidio-diesel-transportistas-compensacion-FB10110757 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>