Ecuador
14 sep 2025 , 18:41

Eliminación del subsidio al diésel: transportistas divididos

La Federación de Transporte Público del Guayas anunció la paralización de sus unidades desde este lunes, pero en Quito se suspendió la medida. Hay división entre transportistas de carga pesada y se acusan de haberse tomado el nombre de todos sin previa socialización.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La resistencia que provoca el retiro del subsidio al diésel entre los transportistas ha sido la causa de varias asambleas, en las últimas horas, que evidencia posiciones divididas entre el gremio. Según la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado (Cetrape), integrada por 50 mil transportistas del país, esta no es la solución al problema de la transportación y enfatizan que la decision no había sido socializada con anticipación.

“Nos preocupa que el presidente haya llegado a acuerdos con dirigentes que no representa a la transportación y esto traerá problemas graves al país”, expresó Álex Ayala, presidente de Cetrape.

Mediante un comunicado, responsabilizaron a la Confederacion de Transporte Terrestre que preside Napoleón Cabrera y de manera directa a Luis Felipe Vizcaíno, vicepresidente de la Federacion Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape), por haberse tomado el nombre de los transportistas.

Para Vizcaíno, no se debía subir el precio del diésel hasta que no se ajusten las tarifas en los fletes ya que este fin de semana trabajaron a pérdida. Agrega que el combustible representa el 35% en los costos de operación para los 70 mil camioneros del gremio; sin embargo, no han convocado paros, ni movilizaciones...

“A nosotros nos interesa trabajar, que el país siga caminando, pero necesitamos el apoyo del Gobierno y que ANT emita un piso tarifario. Cada gremio tiene una posición, las respetamos, pero queremos mejores condiciones para todos los transportistas de Ecuador”, dijo Vizcaíno.

Le puede interesar: El Municipio guarda silencio ante el anuncio de la suspensión del servicio de transporte

¿Qué pasa en Pichincha y Guayas?

El Gobierno anunció que habrá compensaciones: para el transporte comercial por 3 meses y el público 8 meses. Se destinarán USD 220 millones a 23 300 choferes, quienes recibirán entre USD 400 y USD 1 000 mensuales, el Ministerio de Infraestructura y Transporte ya habilitó un link para que se registren asegurando que los primeros desembolsos empezarán este lunes.

Esto ha provocado divisiones entre dirigentes de la transportacion urbana del Guayas (Fetug). Televistazo buscó a su actual presidente, Ricardo Onofre, pero no hubo respuesta, quien respondió fue Christian Sarmiento, quien lideró la Federacion hasta la semana pasada.

Mientras tanto, un día despues de que la Federacion de Transporte Terrestre de Pichincha anunciara que el servicio público se iba a suspender desde el lunes, este domingo cambiaron de opinión. “Ya no vamos a suspender la transportación, es una decisión temporal”, expresó Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte.

A esa postura llegaron tras una reunión de seis horas, en la que escucharon al director de la Agencia Nacional de Tránsito.

Le puede interesar: La Fenacotip pide a transportistas no registrarse en plan de compensaciones por diésel

Temas
transportistas
eliminación
reacciones
subsidio al diesel
Luis Felipe Vizcaíno
Agencia Nacional de Tránsito
Fenacotip
Ecuador
Noticias
Recomendadas