Alza del diésel | Gobierno habilita oficinas para que transportistas se inscriban en plan de compensación

El Gobierno Nacional habilitó oficinas en Quito, Samborondón y Tulcán para que los transportistas interesados en acceder a una compensación de hasta USD 1 000 por la eliminación del subsidio del diésel puedan registrarse de manera presencial. Sin embargo, el trámite también puede realizarse en la página web del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

En la capital, los registros se receptan en el edificio matriz del MIT, ubicado entre la avenida Orellana y la calle Juan León Mera. En Samborondón, la atención se realiza en la planta baja del ECU 911, mientras que en Tulcán el punto habilitado está junto al edificio del ECU 911, entre las avenidas Veintimilla y Alejandro R. Mera. Todas estas oficinas atienden de 09:00 a 17:00.

El plan contempla pagos de entre 400 y 700 dólares al mes para cada unidad de transporte intercantonal, 600 dólares para las intraprovinciales y 1 000 dólares para las interprovinciales. El Ejecutivo destinará 68,7 millones de dólares este año para cubrir estas transferencias.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, explicó que el registro permanecerá abierto y que los pagos se realizarán de forma mensual, los lunes o jueves.

La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), sin embargo, pidió a sus agremiados intercantonales e interprovinciales no inscribirse hasta que la asamblea general de la organización, prevista para el lunes 15 de septiembre, adopte una resolución oficial.

La eliminación del subsidio al diésel, que comenzó a aplicarse el sábado 13 de septiembre, elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares y forma parte de una política que, según el Gobierno, permitirá un ahorro anual de 1 100 millones de dólares.

La supresión de los subsidios de los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

Noboa dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación.