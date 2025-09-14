Ecuador
14 sep 2025 , 08:49

La Fenacotip pide a transportistas no registrarse en plan de compensaciones por diésel

El Gobierno pagará hasta USD 1 000 mensuales a los transportistas, pero la Fenacotip pide a sus socios que no se registren hasta que su asamblea general tome desiciones.

   
    Imagen de archivo. Varios buses estacionados en el área de arribos de la Terminal Terrestre de Guayaquil. ( Terminal Terrestre de Guayaquil )
La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) pidió a los transportistas intercantonales e interprovinciales que no se registren en el programa del Gobierno Nacional para recibir hasta mil dólares mensuales como compensación por la eliminación del subsidio del diésel.

"Solicitamos a los directivos y socios de nuestras filiales que no se registren en el enlace que ha sido remitido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) hasta no contar con una resolución de nuestro máximo órgano de gobierno, como lo es la Asamblea General", señala un comunicado de la Fenacotip.

Esa asamblea ha sido convocada para el lunes 15 de septiembre, sin embargo, el titular del MIT, Roberto Luque, anunció que este lunes se realizarán los primeros desembolsos a quienes se hayan registrado hasta este domingo 14 de septiembre.

El plan del Gobierno de Daniel Noboa es pagar entre 400 y 700 dólares al mes a cada unidad de transporte intercantonal, USD 600 por cada unidad intraprovincial y USD 1 000 por cada vehículo interprovincial. El Ejecutivo destinará USD 68,7 millones para pagar estos incentivos en este año.

El ministro Luque explicó que el registro estará habilitado permanentemente y que, durante este mes, se realizarán pagos los lunes o jueves. El Gobierno recalca que será un solo pago mensual.

Por otra parte, la Fenacotip, con 13 000 socios en todo el país, subrayó que el alza del precio del diésel genera "un gran impacto económico" en las operaciones del transporte público. La organización recalcó que solo el lunes, tras su asamblea, anunciarán las medidas que adoptarán.

La eliminación de los subsidios de los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

El jefe de Estado dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación. Desde esta sábado 13 de septiembre, cada galón de diésel pasó a costar USD 2,80. Hasta el viernes se vendió en USD 1,80.

El Ejecutivo tiene previsto ahorrar hasta 1 100 millones de dólares al año por la eliminación del subsidio del diésel. Parte de ese dinero se destinará a bonos y compensaciones.

Los transportistas de Pichincha ya han anunciado una paralización del servicio público el lunes 15 de septiembre en respuesta a la eliminación del subsidio.

De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) consideró que la decisión es un "nuevo paquetazo" por parte de la Administración de Noboa. La organización advirtió que "el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular".

