Desde este sábado 13 de septiembre, el diésel cuesta un dólar más en Ecuador

Desde este sábado 13 de septiembre, cada galón de diésel cuesta un dólar más en Ecuador, luego de la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio a este combustible. El nuevo precio, fijado en USD 2,80 por galón, rige desde las 00:00.

La tarifa se mantendrá estable hasta el 11 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, el valor del diésel se ajustará mensualmente, bajo el mismo esquema que actualmente se aplica a las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís, que los 12 de cada mes tienen un valor diferente supeditado por el precio internacional del barril de petróleo.

Lea también: Bonos, pagos a deudas y créditos: estos son los beneficios anunciados por el Gobierno tras eliminar el subsidio del diésel

La eliminación de los subsidios a los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

El presidente de la República dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación.

El Ejecutivo tiene previsto ahorrar hasta 1 100 millones de dólares al año por la eliminación de este subsidio. Parte de ese dinero se destinará a bonos y compensaciones, según anunciaron en un video cuatro ministros que hablaron en nombre de Noboa, quien no apareció en la alocución.

Por ejemplo, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró que los precios del transporte de pasajeros no subirán al señalar que habrá un mecanismo para compensar a las unidades con entre 400 y 1 000 dólares al mes.

Asimismo, anticipó subvenciones de hasta 20 000 dólares para chatarrizar vehículos antiguos, hasta un total de USD 150 millones, y créditos para adquirir nuevas unidades a una tasa preferencial subsidiada del 9 %. El ministro también anticipó un pago de USD 80 millones en concepto de deuda histórica con el transporte de pasajeros y una compensación de tres meses al transporte comercial.

De su lado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, anunció la entrega de subvenciones a agricultores así como entrega de maquinaria como tractores a campesinos y motores a pescadores artesanales.

En protección social, el Ejecutivo anunció desde octubre la entrega del Bono de Desarrollo Humano a 55 000 nuevas familias, así como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a unas 115 000 personas mayores de 65 años y alrededor de USD 80 millones por el mismo concepto a constructores de proyectos inmobiliarios.