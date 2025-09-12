Sin subsidio al diésel, SRI anuncia devolución del IVA a adultos mayores

Luego de que el Gobierno eliminara el subsidio al diésel, el Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció la devolución del IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad.

"El Servicio de Rentas Internas iniciará el proceso de acreditación a partir del 12 de septiembre y los beneficiarios podrán verificar los valores acreditados en sus cuentas en los próximos días", informó la entidad la noche de este viernes 12 de septiembre.

La medida fue anticipada horas antes, en una cadena nacional ofrecida por cuatro ministros, entre ellos del MIES, Harold Burbano, quien dijo que la devolución del IVA a adultos mayores llegará de forma directa a 115 000 beneficiarios, con una inversión de USD 130 millones.

El SRI no precisa cuántos meses se saldará de deuda, pues los ciudadanos reclaman valores pendientes desde hace seis meses.

Según ofreció el Gobierno, sin destinar USD 1 100 millones en subsidios al diésel, el dinero irá a programas sociales y devolución del IVA.

