Sin subsidio al diésel, SRI anuncia devolución del IVA a adultos mayores

Luego de que el Gobierno eliminara el subsidio al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/diesel target=_blank>diésel</a>, el <b>Servicio de Rentas Internas (SRI)</b> anunció la devolución del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/iva target=_blank>IVA</a> a los adultos mayores y personas con discapacidad. El Servicio de Rentas<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-noboa-elimina-subsidio-diesel-DA10107307 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/venta-electricidad-colombia-ecuador-CA10105968 target=_blank></a>