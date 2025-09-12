Inés Manzano destaca venta de electricidad a Colombia, pero Ecuador paga mucho más por importaciones

La ministra de Energía y Ambiente, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ines-manzano-informes-indicios-responsabilidad-penal-contratos-celec-progen-austral-technical-management-atm-EG9769363 target=_blank>Inés Manzano</a></b>, confirmó que <b>Ecuador</b> continúa vendiendo <b>electricidad</b> a <b>Colombia</b>. Precisó que solo este viernes 12 de septiembre se exportarán <b>350 megavatios</b> al país <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/crisis-energetica-balance-ecuador-CG9976316 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cnel-ahorro-5-millones-fin-planillas-fisicas-BH9966377 target=_blank></a></b>