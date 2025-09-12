Ecuador
12 sep 2025 , 14:24

Inés Manzano destaca venta de electricidad a Colombia, pero Ecuador paga mucho más por importaciones

Entre enero y julio, Ecuador recibió USD 3,23 millones por vender electricidad a Colombia, pero gastó casi USD 60 millones por comprarle energía .

   
    Imagen de una subestación eléctrica de la Corporación Nacional de Electricidad.( CNEL )
La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó que Ecuador continúa vendiendo electricidad a Colombia. Precisó que solo este viernes 12 de septiembre se exportarán 350 megavatios al país vecino.

"Tenemos exceso de energía", destacó la funcionaria en la red social X. El Gobierno Nacional señala que su "gestión eficiente" permite franquear esta época de estiaje sin apagones.

Lea también: Ecuador aumentó las importaciones de electricidad, aunque todavía no hay estiaje

El estiaje es el periodo del año en que los ríos, lagos o embalses presentan su nivel más bajo de caudal o volumen de agua.

En Ecuador, el estiaje en la Amazonía y la Sierra influye directamente en la producción eléctrica del país porque se reduce el agua que alimenta a las hidroeléctricas. El 84,93 % de la electricidad que consume los ecuatorianos se produce a partir del agua.

Según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), Ecuador vendió 106 550 megavatios entre enero y julio de 2025, lo que representó 3,23 millones de dólares. Sin embargo, en ese mismo periodo, el país compró 297 910 megavatios, lo que representó un egreso para el Estado de casi 60 millones de dólares.

Revise además: CNEL prevé ahorrar USD 5 millones cuando deje de emitir planillas físicas este 2025

Temas
electricidad
Energía
Inés Manzano
Ecuador
Colombia
Noticias
