20 ago 2025 , 11:53

CNEL prevé ahorrar USD 5 millones cuando deje de emitir planillas físicas este 2025

Después del 31 de octubre, CNEL dejará de emitir planillas físicas por una orden del SRI. La empresa insta a sus usuarios de registrar sus datos en la página web para recibir el valor de sus consumos por correo.

   
    Imagen del logo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en las prendas de un trabajador de la empresa.( Televistazo )
Televistazo y Redacción
Las planillas de luz de los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dejarán de llegar de forma física desde el próximo 31 de octubre.

A partir de esa fecha, las facturas serán electrónicas y se las enviará por correo electrónico a los usuarios. Con esta decisión, la empresa de distribución energética prevé ahorrar USD 5 millones anuales.

Los clientes que aún no hayan registrado su correo electrónico deben acercarse a cualquiera de las agencias de servicio y las unidades móviles, o de ser el caso, hacerlo desde la página web: www.cnelep.gob.ec.

"En el apartado Servicios en Línea, donde dice Nuevo usuario, registramos la información de correo electrónico, apellidos, nombres, teléfono de contacto y la contraseña. Es muy importante no olvidarse la contraseña. Ingresamos y y registramos específicamente el correo electrónico donde les llegará todos los meses la planilla de forma de forma digital", explicó Ricardo Vera, director comercial de CNEL.

CNEL está llegando con unidades móviles y carpas a cada uno de los 26 cantones de Guayas para que los usuarios puedan cambiar sus datos, esto será hasta el 31 de octubre, y se extenderá a adultos mayores o personas capacidades especiales hasta finales del 2025.

"Especialmente, con los adultos mayores, estamos realizando una campaña en sitio para acompañarlos en el proceso de migración de las planillas físicas a las planillas electrónicas", relató Vera.

La entrega de la planilla electrónica garantiza que el usuario recibirá el valor de sus consumos sin que existan imprevistos, como la pérdida de las planillas.

El atraso en el pago de la luz conlleva a la suspensión del servicio. Esto, más la reconexión, tiene un costo de USD 14.

CNEL dejará las planillas físicas por una resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI), que establece que se debe adoptar un sistema de facturación electrónica para todas las entidades públicas.

