CNEL prevé ahorrar USD 5 millones cuando deje de emitir planillas físicas este 2025

Las <b>planillas de luz de los usuarios de la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cnel-suma-150-mil-reclamos-2025-como-son-resueltos-LX9743591 target=_blank> Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)</a> </b>dejarán de llegar de forma física desde el próximo 31 de octubre. A partir de esa fecha, las facturas serán <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.cnelep.gob.ec/ target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/cnel-dejara-entregar-planillas-fisicas-octubre-2025-EJ9803170 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>