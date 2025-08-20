CNEL prevé ahorrar USD 5 millones cuando deje de emitir planillas físicas este 2025

Las planillas de luz de los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dejarán de llegar de forma física desde el próximo 31 de octubre.

A partir de esa fecha, las facturas serán electrónicas y se las enviará por correo electrónico a los usuarios. Con esta decisión, la empresa de distribución energética prevé ahorrar USD 5 millones anuales.

Los clientes que aún no hayan registrado su correo electrónico deben acercarse a cualquiera de las agencias de servicio y las unidades móviles, o de ser el caso, hacerlo desde la página web: www.cnelep.gob.ec.

"En el apartado Servicios en Línea, donde dice Nuevo usuario, registramos la información de correo electrónico, apellidos, nombres, teléfono de contacto y la contraseña. Es muy importante no olvidarse la contraseña. Ingresamos y y registramos específicamente el correo electrónico donde les llegará todos los meses la planilla de forma de forma digital", explicó Ricardo Vera, director comercial de CNEL.

CNEL está llegando con unidades móviles y carpas a cada uno de los 26 cantones de Guayas para que los usuarios puedan cambiar sus datos, esto será hasta el 31 de octubre, y se extenderá a adultos mayores o personas capacidades especiales hasta finales del 2025.