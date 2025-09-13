Política
Noboa traslada temporalmente la sede del Ejecutivo a Latacunga

Además, la Vicepresidencia se moverá a Otavalo. La disposición del jefe de Estado sucede a la eliminación del subsidio del diésel.

   
    Imagen de archivo del Palacio de Carondelet, en Quito. ( Flickr Presidencia )
La sede de la Presidencia de la República se trasladará temporalmente a Latacunga (Cotopaxi), mientras que la Vicepresidencia se moverá a Otavalo (Imbabura), así lo dispuso el jefe de Estado, Daniel Noboa, mediante un decreto suscrito este sábado 13 de septiembre.

En un comunicado, el Ejecutivo señaló que "la decisión refleja el compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía". No obstante, el decreto de este sábado sucede al que suscribió en la víspera con respecto a la supresión del subsidio del diésel.

Lea también: Desde este sábado 13 de septiembre, el diésel cuesta un dólar más en Ecuador

La eliminación de los subsidios a los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

El jefe de Estado dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación. Desde esta sábado 13 de septiembre, cada galón de diésel pasó a costar USD 2,80. Hasta el viernes se vendió en USD 1,80.

El Ejecutivo tiene previsto ahorrar hasta 1 100 millones de dólares al año por la eliminación del subsidio del diésel. Parte de ese dinero se destinará a bonos y compensaciones, según anunciaron en un video cuatro ministros que hablaron en nombre de Noboa, quien no apareció en la alocución.

Revise además: El Gobierno de Noboa elimina el subsidio al diésel; ahora costará USD 2,80 el galón

Los transportistas de Pichincha ya han anunciado una paralización del servicio público el lunes 15 de septiembre en respuesta a la eliminación del subsidio.

De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) consideró que la decisión es un "nuevo paquetazo" por parte de la Administración de Noboa. La organización advirtió que "el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular".

