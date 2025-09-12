Política
Noboa nombra a Inty Gronneberg como Embajador de Ecuador en Suecia

Gronneberg tuvo en su momento reparos con la gestión de Daniel Noboa.

   
    Inty Gronneberg es un científico ecuatoriano.( Foto tomada de Somos Circular )
Mediante el decreto N°. 120, el presidente Daniel Noboa nombró este viernes 12 de septiembre al empresario y científico ecuatoriano Inty Gronneberg como Embajador de Ecuador en Suecia.

Gronneberg es conocido por su activismo ambiental y sus premios en innovación y sostenibilidad. En su formación académica destaca el doctorado en Ecosistemas de Innovación en la Dyson School of Design Engineering del Imperial College London.

Él ha tenido sus posturas con el Gobierno de Daniel Noboa. En marzo de 2025, hizo observaciones al manejo de la crisis en Esmeraldas por el severo derrame de petróleo.

Cuando Noboa ganó las elecciones en abril 2025, lo felicitó, pero también resaltó que "la gran mayoría de su gestión ha sido puro marketing, anuncios vacíos y shows mediáticos".

Publicación de Inty Gronneberg en su Facebook. ( Captura )

Aunque el 4 de septiembre sugirió que apoyaba el apoyo internacional para combatir al crimen organizado en Ecuador y un posible guiño a la Corte Constitucional. "En este contexto, resulta evidente que toda fuerza política, social o institucional que no priorice la lucha contra la inseguridad está dando la espalda a la gente y a la realidad que vivimos día a día".

Publicación de Inty Gronneberg en su Facebook. ( Captura )

Nombramiento de nuevos embajadores

Noboa también hizo estos nombramientos:

  • María Cristina Cevallos Calero fue nombrada Embajadora de Ecuador ante la República de Chipre, con residencia en Tel Aviv, Israel
  • Esteban Assar Moscoso Bohman fue nombrado Embajador de Ecuador ante Eslovenia, con residencia en Roma, Italia
