Noboa nombra a Inty Gronneberg como Embajador de Ecuador en Suecia

Mediante el decreto N°. 120, el presidente Daniel Noboa nombró este viernes 12 de septiembre al empresario y científico ecuatoriano Inty Gronneberg como Embajador de Ecuador en Suecia.