Noboa nombra a Inty Gronneberg como Embajador de Ecuador en Suecia

Mediante el decreto N°. 120, el presidente Daniel Noboa nombró este viernes 12 de septiembre al empresario y científico ecuatoriano Inty Gronneberg como Embajador de Ecuador en Suecia.

Gronneberg es conocido por su activismo ambiental y sus premios en innovación y sostenibilidad. En su formación académica destaca el doctorado en Ecosistemas de Innovación en la Dyson School of Design Engineering del Imperial College London.

Él ha tenido sus posturas con el Gobierno de Daniel Noboa. En marzo de 2025, hizo observaciones al manejo de la crisis en Esmeraldas por el severo derrame de petróleo.

Cuando Noboa ganó las elecciones en abril 2025, lo felicitó, pero también resaltó que "la gran mayoría de su gestión ha sido puro marketing, anuncios vacíos y shows mediáticos".

