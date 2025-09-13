Transportistas de Pichincha paralizarán el servicio por el alza del diésel

El presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis, anunció este sábado 13 de septiembre la suspensión del servicio de transportación pública en la provincia a partir de las 00:00 del lunes. La medida responde a la eliminación del subsidio del diésel, decisión adoptada por el Gobierno de Daniel Noboa y que entró en vigencia este mismo día.

"La resolución de los representantes del transporte público de Quito y Pichincha es suspender el servicio desde las 00:00 del lunes, hasta que la autoridad nos convoque a una mesa técnica de trabajo en la que podamos conocer cómo se decidió este incremento del diésel", señaló Brunis, tras una reunión mantenida en la capital con otros dirigentes de su gremio.

Hasta el mediodía de este sábado, solo la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha había anunciado una paralización. Sin embargo, otras agrupaciones han criticado la decisión del Ejecutivo.

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) solicitó al presidente Daniel Noboa que derogue el decreto promulgado el viernes. Adicionalmente, señaló que se mantiene "en sesión permanente" y vigilando la respuesta a su pedido.

Mientras que, en Guayaquil, dirigentes gremiales confirmaron a Ecuavisa que mantenían conversaciones con representantes del mismo Gobierno Nacional, en medio de advertencias sobre posibles paralizaciones de transportistas que trabajan en las terminales portuarias del sur de la ciudad.

De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) consideró que la eliminación del subsidio es un "nuevo paquetazo" por parte de la Administración de Noboa. La organización advirtió que "el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular".

La eliminación de los subsidios a los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

El jefe de Estado dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación.

El Ejecutivo tiene previsto ahorrar hasta 1 100 millones de dólares al año por la eliminación de este subsidio. Parte de ese dinero se destinará a bonos y compensaciones, según anunciaron en un video cuatro ministros que hablaron en nombre de Noboa, quien no apareció en la alocución.