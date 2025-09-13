La Conaie califica como "paquetazo" la eliminación del subsidio al diésel

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (<b>Conaie</b>) consideró que la eliminación del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/devolucion-iva-adultos-mayores-subsidio-diesel-EA10107773 target=_blank>subsidio del diésel</a></b> es un <b>nuevo paquetazo</b> por parte de la Administración de <b>Daniel Noboa</b>. La <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/eliminacion-subsidio-diesel-ecuador-precio-AA10108549 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/sector-pesquero-ecuador-impactos-negativos-eliminacion-subsidios-diesel-MX9437790 target=_blank></a></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/bonos-creditos-beneficio-gobierno-subsidio-diesel-GA10107441 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><i></i>