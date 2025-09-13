Economía
13 sep 2025 , 09:58

Transportistas, en sesión permanente tras el alza del diésel

Gremios de transportistas analizan este sábado 13 de septiembre el impacto de la eliminación del subsidio del diésel.

   
  • Transportistas, en sesión permanente tras el alza del diésel
    En Quito, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha mantenía esta mañana una reunión para tomar decisiones con respecto al "grave impacto" sobre los costos operativos. ( Rolando Enriquez / Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Gremios de transportistas analizan este sábado 13 de septiembre los efectos de la eliminación del subsidio del diésel, una medida adoptada por el Gobierno de Daniel Noboa y que comenzó a regir este sábado 13 de septiembre. Desde esta jornada, cada galón del combustible pasó a costar USD 2,80. Hasta ayer se vendía en USD 1,80.

La tarifa se mantendrá estable hasta el 11 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, el valor del diésel se ajustará mensualmente, bajo el mismo esquema que actualmente se aplica a las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís, que los 12 de cada mes tienen un valor diferente supeditado por el precio internacional del barril de petróleo.

Lea también: Desde este sábado 13 de septiembre, el diésel cuesta un dólar más en Ecuador

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) rechazó la decisión del Ejecutivo y solicitó que derogue el decreto promulgado este viernes. Adicionalmente, señaló que se mantiene "en sesión permanente" y vigilando la respuesta del Gobierno a su pedido.

En Quito, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha mantenía esta mañana una reunión para tomar decisiones con respecto al "grave impacto" sobre los costos operativos.

En Guayaquil, dirigentes gremiales confirmaron a Ecuavisa que mantienen conversaciones con representantes del mismo Gobierno Nacional, en medio de advertencias sobre posibles paralizaciones de transportistas que trabajan en las terminales portuarias del sur de la ciudad.

Imagen de este sábado 13 de septiembre de una gasolinera en Quito.
Imagen de este sábado 13 de septiembre de una gasolinera en Quito. ( Rolando Enriquez / Ecuavisa )

La eliminación de los subsidios a los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

El presidente de la República dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación.

El Ejecutivo tiene previsto ahorrar hasta 1 100 millones de dólares al año por la eliminación de este subsidio. Parte de ese dinero se destinará a bonos y compensaciones, según anunciaron en un video cuatro ministros que hablaron en nombre de Noboa, quien no apareció en la alocución.

Por ejemplo, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró que los precios del transporte de pasajeros no subirán al señalar que habrá un mecanismo para compensar a las unidades con entre 400 y 1 000 dólares al mes.

Asimismo, anticipó subvenciones de hasta 20 000 dólares para chatarrizar vehículos antiguos, hasta un total de USD 150 millones, y créditos para adquirir nuevas unidades a una tasa preferencial subsidiada del 9 %. El ministro también anticipó un pago de USD 80 millones en concepto de deuda histórica con el transporte de pasajeros y una compensación de tres meses al transporte comercial.

Revise además: El Gobierno de Noboa elimina el subsidio al diésel; ahora costará USD 2,80 el galón

De su lado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, anunció la entrega de subvenciones a agricultores así como entrega de maquinaria como tractores a campesinos y motores a pescadores artesanales.

En protección social, el Ejecutivo anunció desde octubre la entrega del Bono de Desarrollo Humano a 55 000 nuevas familias, así como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a unas 115 000 personas mayores de 65 años y alrededor de USD 80 millones por el mismo concepto a constructores de proyectos inmobiliarios.

Temas
diesel
transportistas
subsidios
Daniel Noboa
Guayaquil
Quito
Noticias
Recomendadas