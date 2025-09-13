Transportistas, en sesión permanente tras el alza del diésel

Gremios de transportistas analizan este sábado 13 de septiembre los efectos de la eliminación del subsidio del diésel, una medida adoptada por el Gobierno de Daniel Noboa y que comenzó a regir este sábado 13 de septiembre. Desde esta jornada, cada galón del combustible pasó a costar USD 2,80. Hasta ayer se vendía en USD 1,80.

La tarifa se mantendrá estable hasta el 11 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, el valor del diésel se ajustará mensualmente, bajo el mismo esquema que actualmente se aplica a las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís, que los 12 de cada mes tienen un valor diferente supeditado por el precio internacional del barril de petróleo.

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) rechazó la decisión del Ejecutivo y solicitó que derogue el decreto promulgado este viernes. Adicionalmente, señaló que se mantiene "en sesión permanente" y vigilando la respuesta del Gobierno a su pedido.

En Quito, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha mantenía esta mañana una reunión para tomar decisiones con respecto al "grave impacto" sobre los costos operativos.

En Guayaquil, dirigentes gremiales confirmaron a Ecuavisa que mantienen conversaciones con representantes del mismo Gobierno Nacional, en medio de advertencias sobre posibles paralizaciones de transportistas que trabajan en las terminales portuarias del sur de la ciudad.