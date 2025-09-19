Política
19 sep 2025 , 08:04

Paro Nacional Ecuador 2025: Gremios reaccionan a la movilización en contra del alza del diésel

Si bien la Conaie anunció el inicio de un paro indefinido, indicó que las organizaciones que la integran definirán en sus territorios la fecha de inicio de la movilización.

   
    10 de septiembre del 2025 Marlon Vargas presidente de la Conaie junto Eduardo Zurita dieron a conocer su postura sobre la consulta popular, marchas, asambleÃ­stas de Pachakutik etc. API/HENRY LAPO( HENRY LAPO )
La Cámara de Comercio de Guayaquil hizo un llamado a la prudencia y a ejercer el derecho a la protesta sin perjudicar a la ciudadanía, después que la Conaie convocara un paro indefinido por el alza del diésel.

"El país no puede ser reincidente en paralizaciones y manifestaciones violentas que ponen en riesgo a la población y causan millonarios daños y perjuicios", indicó el gremio comercial.

Si bien la Conaie anunció el inicio de un paro indefinido, indicó que las organizaciones que la integran definirán en sus territorios la fecha de inicio de la movilización.

Le puede interesar: La ministra de Gobierno acusa al correísmo de estar detrás de las protestas por el alza del diésel

Las bases de Imbabura señalaron que comenzarán su movilización a partir de las 22:00 del domingo 21 de septiembre.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) también iniciará su protesta ese día, solicitando a la ciudadanía que se abastezcan de productos de primera necesidad.

En respuesta a la convocatoria del paro, el presidente Daniel Noboa estableció toque de queda en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi, donde no se podrá circular entre las 22:00 y las 05:00.

