La ministra de Gobierno acusa al correísmo de estar detrás de las protestas por el alza del diésel

La ministra de Gobierno, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/rovira-ministra-gobierno-califico-politica-marcha-agua-cuenca-BD10130166 target=_blank>Zaida Rovira</a></b>, acusó este jueves 18 de septiembre al <b>correísmo</b> de estar supuestamente detrás de las protestas que se han registrado en varias zonas del país debido a la<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ame-pasaje-bus-subira-alza-diesel-BC10126025 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/confeniae-estado-emergencia-amazonia-convoca-movilizacion-indefinida-LD10134807 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/variables-precio-diesel-ecuador-JB10113183 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>