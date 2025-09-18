Política
18 sep 2025 , 10:48

La Confeniae declara estado de emergencia en la Amazonía y convoca a movilización indefinida contra las medidas económicas de Noboa

Tras la reunión del 17 de septiembre, la confederación emitió una resolución en la que rechazan el incremento de precio del combustible, al considerar que "afecta de manera directa a los pueblos y nacionalidades".

   
    Imagen de archivo.( Cuenta X Confeniae )
El Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) convocó a una movilización permanente en contra de la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

Tras la reunión del 17 de septiembre, la confederación emitió una resolución en la que rechazan el incremento de precio del combustible, al considerar que "afecta de manera directa a los pueblos y nacionalidades".

Por ello, el tercer punto del documento convoca a una movilización "permanente y progresiva desde los territorios de los pueblos y nacionalidades". Además, resolvieron declarar el estado de emergencia en toda la Amazonía, prohibiendo "de manera terminante" el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios.

Las organizaciones filiales se sumarán a la Asamblea en Riobamba

Como parte de las medidas adoptadas por la Confaniae, sus 23 organizaciones filiales participarán en la Asamblea Extraordinaria convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta se desarrolla el 18 de septiembre de 2025, en la ciudad de Riobamba, sede de la Casa Indígena.

De esta forma, también se sumarán representantes de los pueblos y nacionalidades Shuar, Kichwa, Achuar, Waorani, Siona, Secopai, Ai Cofán, Sapara, Shiwiar, Andoa y Quichua.

La Conaie se reunirá en Asamblea Extraordinaria este jueves 18 de septiembre para "definir colectivamente las acciones de hecho frente a la eliminación del subsidio al diésel y la crisis nacional"; así lo anticiparon desde la propia convocatoria.

José Esach, presidente de la Confeniae, reconoció que apoyaron al presidente Noboa en campaña, pero que las decisiones que ha tomado el gobierno los obligan a cambiar de postura.

