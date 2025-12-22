Quito
22 dic 2025 , 09:30

Quito: 15 conductores detenidos por conducir en estado de embriaguez

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó operativos en varias de las zonas más transitadas de la capital, los cuales dejaron como resultado varias personas detenidas por manejar en estado de embriaguez

   
    La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza operativos de control en zonas clave de la ciudad. ( Quito Informa )
Durante operativos de control de tránsito ejecutados en distintos sectores de Quito, 15 conductores fueron aprehendidos por manejar en estado de embriaguez, la noche del viernes 19 de diciembre, las operaciones se llevaron a cabo en el marco de las celebraciones por Navidad. ​

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los controles permitieron identificar a conductores con altos niveles de alcohol en la sangre. Del total de aprehendidos, cinco conductores registraron entre 0,30 y 0,80 gramos por litro, dos entre 0,81 y 1,20, y ocho superaron 1,20 gramos por litro, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Las autoridades señalaron que las sanciones incluyen privación de libertad, además de multas económicas y la reducción de puntos en la licencia de conducir, de acuerdo con el nivel de alcohol detectado.

Multas por manejar en estado de embriaguez

El límite de nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,29 grados para conductores de vehículos particulares. Los de vehículos de transporte pesado y de pasajeros, como buses, taxis y transporte escolar, no tienen rango de tolerancia; es decir, no pueden consumir licor.

La conducción en estado etílico constituye una infracción grave, sancionada con hasta tres salarios básicos unificados, es decir, de hasta USD 1 410, la suspensión de la licencia por 60 días y la privación de libertad por 30 días.

