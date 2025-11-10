Quito
Quito suma 648 conductores aprehendidos por manejar en estado de embriaguez en lo que va de 2025

Según el análisis de la AMT, la mayor incidencia de esta infracción se concentra en el grupo de edad entre 27 y 35 años, principalmente en conductores hombres.

   
    Los controles se centran en las vías con mayor siniestralidad.( AMT )
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que hasta el 8 de noviembre de 2025, 648 conductores han sido aprehendidos por manejar en estado de embriaguez. Los últimos 16 fueron sancionados en operativos realizados el 7 y 8 de este mes, en las principales vías de Quito.

Del total de aprehendidos, 587 conducían vehículos particulares, 25 taxis, 12 transporte de carga, seis transporte público y dos transporte escolar.

Según el análisis de la AMT, la mayor incidencia de esta infracción se concentra en el grupo de edad entre 27 y 35 años, principalmente en conductores hombres. Además, el 13 % de los infractores posee licencia profesional, lo que agrava la falta, ya que quienes prestan servicios de transporte público tienen una mayor responsabilidad en la vía.

El límite de nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,29 grados para conductores de vehículos particulares. Los de vehículos de transporte pesado y de pasajeros, como buses, taxis y transporte escolar, no tienen rango de tolerancia; es decir, no pueden consumir licor.

La conducción en estado etílico constituye una infracción grave sancionada con hasta tres salarios básicos unificados, suspensión de la licencia por 60 días y privación de libertad de 30 días.

Quito tiene las dos vías más peligrosas del país

Dos vías de alto tráfico en Quito, la Simón Bolívar y la Ruta Viva, se han convertido en las rutas de la muerte. Las estadísticas lo confirman.

En 2024 hubo 3 889 accidentes de tránsito que dejaron 326 fallecidos, la mayoría en estas dos rutas, y han quedado lesionadas 2 351 personas.

El 2025 proyecta una cifra idéntica o superior si los conductores no toman conciencia de que el exceso de velocidad y su impericia son las principales causas.

En 2025 ya se registran 3 204 siniestros de tránsito, 272 fallecidos y 2 035 personas lesionadas.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la principal causa es el exceso de velocidad y el comportamiento de los conductores.

