Quito suma 648 conductores aprehendidos por manejar en estado de embriaguez en lo que va de 2025

La <b>Agencia Metropolitana de Tránsito</b> (AMT) informó que hasta el 8 de noviembre de 2025, 648 conductores han sido aprehendidos por manejar en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/cierres-viales-concierto-shakira-quito-DK10386104 target=_blank>estado de embriaguez</a>. Los últimos 16 fueron sancionados en <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/bus-perdio-frenos-choque-multiple-avenida-simon-bolivar-AL10397052 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/siniestro-multiple-avenida-simon-bolivar-guapulo-BL10395646 target=_blank></a>