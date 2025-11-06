Quito
06 nov 2025 , 17:32

Estos son los cierres viales por el concierto de Shakira en Quito

La cantante colombiana se presentará, en el estadio Olímpico Atahualpa, los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025. Se implementará un operativo especial de movilidad en las inmediaciones del recinto deportivo.

   
  • Estos son los cierres viales por el concierto de Shakira en Quito
    Los agentes civiles de tránsito se ubicarán en lugares estratégicos para controlar la movilidad.( Cortesía de Quito informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025, se realizarán los conciertos de la cantante colombiana Shakira, en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa. Por eso, las autoridades municipales montaron un operativo y están previsto algunos cierres viales primarios y secundarios.

El personal operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará un control de carros mal estacionados. Se recomienda a la ciudadanía parquear únicamente en sitios permitidos y privilegiar el uso del transporte público.

Le puede interesar: "¡Qué bonito es Quito!" Bailarinas de Shakira recorren la capital antes de sus conciertos en Ecuador

Los cierres primarios se ejecutarán desde las 06:00 hasta las 00:00:

  • 6 de Diciembre y Calle José Correa.
  • 6 de Diciembre y Calle José Serrano.
  • José Correa y Calle S. Quintero.
  • José Correa y Calle Carlos Arroyo del Rio.
  • Manuel M Sánchez y Carlos Arroyo del Rio.
  • Calle Manuel M Sánchez y Quintero.
  • Calle Manuel Sánchez y Juan Ramírez.
  • Calle Manuel M Sánchez y Javier Arauz.
  • Calle Manuel M Sánchez y Av. 6 de Diciembre.
  • Eloy Alfaro y Calle José Correa

    • Cierres secundarios se ejecutarán desde las 16:00 hasta las 00:00.

  • 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel.
  • 6 de Diciembre y El Telégrafo.
  • 6 de Diciembre y El Mercurio.
  • 6 de Diciembre y Av. Portugal.
  • Calle José Correa y Gonzalo Serrano.
  • Portugal y av. República del Salvador.
  • República del Salvador y Suecia.
  • República del Salvador y av. NN.UU.
  • Naciones Unidas y av. Shyris.
  • Eloy Alfaro y Luis Armendáriz.

    • Vías alternas

  • Eloy Alfaro.
  • Shyris.
  • 10 de Agosto.
  • Portugal.
  • Gaspar de Villarroel.
  • 10 de Agosto.
  • Prensa.

    • Le puede interesar: Shakira, su evolución artística contada en cinco álbumes

    Temas
    Concierto
    conciertos
    Shakira
    cierres viales
    Shakira
    AMT
    Quito
    norte de Quito
    Estadio Olímpico Atahualpa
    Noticias
    Recomendadas