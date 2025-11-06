Estos son los cierres viales por el concierto de Shakira en Quito

Los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025, se realizarán los conciertos de la cantante colombiana Shakira, en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa. Por eso, las autoridades municipales montaron un operativo y están previsto algunos cierres viales primarios y secundarios.

El personal operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará un control de carros mal estacionados. Se recomienda a la ciudadanía parquear únicamente en sitios permitidos y privilegiar el uso del transporte público.

Los cierres primarios se ejecutarán desde las 06:00 hasta las 00:00: